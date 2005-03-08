برنامه هاي گفت و گوي اديان از جنبه هاي علمي و فني بالايي برخوردار بود

دكتر رستم وحيدي، موبد زرتشتي و سردبير نشريه فروهر، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" گفت : من اميدوارم كه اين برنامه ها روز به روز بهتر و دقيق تر گردد و بتواند مخاطبان مختلف ، خصوصا جوانان را به خود جذب كند.

سردبير نشريه قروهر افزود : امسال برنامه هايي كه درباره گفت وگوي اديان برگزارشد نيز از جنبه هاي علمي و فني بالايي برخوردار بود به طوري كه همگان قدرت شنيدن حرف هاي يكديگر را داشتند و در محيطي آرام و محبت آميز به پيوندهاي فرهنگي و اشتراكات آييني توجه مي كردند.

وي از نظر كميت برنامه هاي برگزار شده را بسيار اندك دانست و اظهار كرد : نسبت به سوژه ها و موضوعات مختلف در گستره اديان توحيدي مي بايست برنامه هاي بيشتري برگزار مي شد. برخي از اين برنامه ها مي توانست درباره اسطوره، تاريخ و زبان باشد. بنابراين مي تواند مهم ترين كاستي برنامه هايي كه برگزار گرديد را عدم توجه به ابعاد مختلف فرهنگ و آيين دانست.

دكتر وحيدي پژوهش هاي بنيادين در عرصه فرهنگ و اديان را از ضعف هاي مهم دانست و تاكيد كرد : بسياري از پژوهش ها در كشورها و دانشگاه هاي ديگر انجام مي شود و با توجه به اين كه در داخل ما با ظرفيت هاي بسيار بالايي برخوردار هستيم مي بايست به بحث پژوهش ها نيز به صورت جدي توجه شود.

موبد زرتشتي در پايان گفت : در خرداد ماه سال جاري هشتمين كنگره بزرگ زرتشتيان در لندن برگزار مي شود كه انجمن زرتشتيان تهران هماهنگي هاي لازم را براي حضور زرتشتيان انجام خواهد داد و من هم براي اين كنگره مقاله اي درباره يكي از مراسم هاي آيين زرتشتي ارائه خواهم كرد.