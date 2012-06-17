به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: با توجه به اهمیت پروژه برج های دوقلو ، موضوعات مربوط به طرح تفصیلی، شهرسازی، ترافیکی و معماری این پروژه طی جلساتی در کمیته کار و کارشناسی کمیسیون ماده 5 استان، کارگروه ترافیک شهرکرد، شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیته ی فرعی آن مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت که در نهایت پس از طرح در کمیسیون ماده پنج استان مورد تصویب کلی اعضاء قرار گرفت.

وی افزود: کلیات این طرح نیز در سال 89 در کمیسیون ماده پنج استان مطرح و تصویب شده است.

غلامیان تصریح کرد: پیمانکار احداث این پروژه در تیرماه امسال از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات طرح و نقشه های ترسیم شده ی برج های دوقلوی کوه نور و دریای نور شهرکرد گفت: برای احداث این پروژه 750 واحد پارکینگ در طبقات زیرین برج ها و 325 واحد پارکینگ در حوزه پیرامونی آن و 5 پارک سوار در پنج نقطه شهر که محل آنها توسط کمیته فرعی شورای هماهنگی ترافیک استان تعیین گردیده ساخته می شود.

شهردار شهرکردتصریح کرد: علاوه بر این در محدوده برج های دوقلو محلی نیز برای توقف گاه و پارک سوار وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: حداقل 10 دستگاه وسیله نقلیه عمومی ویژه ایاب و ذهاب شهروندان از پارک سوار ها به محل برج های دوقلو اختصاص می یابد که در محاسبات مالی این پروژه نیز در نظر گرفته خواهد شد.

غلامیان با بیان اینکه در مسیرهای منتهی به این برج ها ایستگاههای اتوبوس و تاکسی ویژه پیش بینی شده، تصریح کرد: ایستگاه اختصاصی نیز برای تاکسی های ویژه برج ها با مشارکت بخش خصوصی در راستای خدمات رسانی بیشتر به مراجعان در یکی از طبقات زیرین برج های دوقلو در نظر گرفته شده است.

غلامیان دهکردی اضافه کرد: علاوه بر سیستم های آتش نشانی پیشرفته، یک دستگاه ماشین آتش نشانی با قابلیت سرویس دهی به طبقه 25 و بالاتر در محاسبات اقتصادی طرح منظور شده است که برای خرید آن نیز اقدام می شود.

شهردار شهرکرد با اشاره به اینکه منابع مالی پروژه مذکور پیش بینی شده و کل سرمایه ی طرح افزون بر یک هزار میلیارد ریال است، اظهار داشت: 400 میلیارد ریال اعتبار آن از محل انتشار اوراق مشارکت تأمین و مابقی آن آورده شهرداری نظیر زمین محل پروژه و حقوقات پروانه ساختمانی می باشد.

وی اضافه کرد: در صورت نیاز به اعتبارات بیشتر از روش های EPC TRUN KEY و EPCF و یا در صورت لزوم از مکانیزم پیش فروش در سال های دوم و سوم استفاده خواهد شد.

شهردار شهرکرد در ادامه بیان داشت: پیش بینی می شود پروژه برج های دوقلوی این شهرداری با توجه به مطالعات فنی، اقتصادی و مالی انجام شده توسط مشاور، در پایان دوره ی اوراق مشارکت به مراتب بیش از 20 درصد سود دهی داشته باشد.

غلامیان دهکردی ضمن قدردانی از حسن اعتماد دارندگان اوراق مشارکت به شهرداری شهرکرد، به سپرده گذاران توصیه کرد تا در نگهداری اوراق خود تا پایان دوره توجه لازم را داشته باشند تا شهد شیرین مشارکت با این شهرداری را به شایستگی احساس نمایند.

نورالله غلامیان با بیان اینکه پروژه برج های دوقلوی کوه نور و دریای نور شهرداری شهرکرد که به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی با رویکرد اقتصاد شهری در استان چهارمحال و بختیاری است، اذعان داشت: این طرح پیش از هر چیز بستر ساز رشد و پیشرفت اقتصادی و تحریک کننده فرایندهای توسعه و سرمایه گذاری در سطح استان و منطقه می باشد.

وی یادآور شد: طرح تفصیلی و مطالعات مربوط به طراحی برج های دوقلوی شهرداری شهرکرد توسط شرکت مهندسین مشاور پل میر که از شرکت های توانمند کشور می باشد انجام شده است.

شهردار شهرکرد اضافه کرد: این شرکت دارای رتبه های اول در رشته های مختلف معماری و شهرسازی برای احداث ساختمان های گوناگون می باشد و طراحی ساختمان فعلی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه ی خود دارد.

غلامیان با اشاره به انتخاب نمای بیرونی پروژه برج های دوقلو افزود: نمای اصلی این طرح تا قبل از برگزاری مناقصه توسط دو گروه از مهندسان مشاور و خبره تعیین خواهد شد و نمای فعلی استفاده شده در تبلیغات، نمای نهایی و اصلی نمی باشد.