محمدپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: در نسخه بازنویسی نهایی فیلمنامه با آقای حبیب اسماعیلی به توافق نرسیدم و آقای محمود غلامی به عنوان تهیه کننده جایگزین آقای اسماعیلی شدند.هفته گذشته اداره نظارت و ارزشیابی با تغییر تهیه کننده موافقت کرد و پروانه ساخت فیلم به تهیه کنندگی آقای محمود غلامی صادر شد.

کارگردان "زبان مادری" گفت: محمود غلامی پیش از این مدیر تولید فیلم های "پرنده باز"، "کلبه" ، "سریال مختارنامه" و بسیاری از فیلم های دیگر بوده است. فیلمبرداری این فیلم سینمایی با مدیریت فیلمبرداری حسن پویا از 25 تیرماه در رودبار آغاز می شود.

وی ادامه داد: تمام لوکیشن های اصلی فیلم "دل بی قرار" که شامل دو روستای زلزله زده در رودبار، چند بیمارستان، آسایشگاه ، پرورشگاه و...است، مشخص و انتخاب بازیگران نیز آغاز شده است. تا این لحظه آرتنا سامه دختربچه شش ساله و پوریا ایمانی نوجوان 15 ساله برای دو نقش اصلی انتخاب شدند و هشت بازیگر اصلی دیگر نیز تا آخر هفته انتخاب خواهند شد.

"زبان مادری" اولین ساخته محمدپور در جشنواره سی ام فیلم فجر به نمایش درآمد.