اعتراض نمايندگان به تشكيل نشدن جلسه علني عصر پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در آغاز جلسه علني امروز مدني بجستاني نماينده گناباد، حسن كامران نماينده اصفهان و ناصر عاشوري نماينده فومن و شفت و اسدالله عباسي نماينده رودسر و املش در تذكرات آيين نامه اي جداگانه نسبت به عدم حضور نمايندگان در جلسه علني عصر پنجشنبه كه منجر به از رسميت افتادن اين جلسه شد، اعتراض كردند و خواستار برخورد هيات رييسه با اين تعداد از نمايندگان شدند.

كامران در اين تذكر گفت: بررسي بودجه سال 84، موضوع كلان مهم دولت، مجلس و حاكميت است و هيات رييسه مجلس موظف است برنامه ريزي لازم را براي اين موضوع با دقت انجام دهد. چرا به هنگام بررسي بودجه بايد تعدادي از نمايندگان به قشم سفر كنند.

ناصر عاشوري نماينده فومن و شفت نيز خواستار اجراي ماده 78، 79، و80 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و برخورد با غايبان جلسه علني عصر پنجشنبه شد.

اسدالله عباسي نماينده رودسر و املش نيز در تذكر خود خواستار پيگيري علت غيبت غيرموجه نمايندگان در جلسه علني عصر پنجشنبه مجلس شد و گفت: راهكارهايي در آيين نامه پيش بيني شده كه هيات رييسه با اين نمايندگان چگونه برخورد كند.

سيد محمود مدني بجستاني نماينده گناباد هم نسبت به تشكيل نشدن جلسه علني عصر پنجشنبه اعتراض كرد و خواستار پيگيري اين موضوع شد.

محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي كه رياست جلسه علني امروز و پنجشنبه را برعهده داشت، در پاسخ به تذكر نمايندگان گفت: 185 نماينده در جلسه عصرپنجشنبه مجلس حضور داشتند و همگي به غيبت ساير نمايندگان در اين جلسه اعتراض دارند و گلايه مندند؛ من از ديگر نمايندگاني كه قصد دارند اين موضوع را تذكر بدهند، مي خواهم به همين تعداد بسنده كنند.

باهنر اطمينان داد، براساس آيين نامه داخلي با نمايندگان غايب برخورد خواهد شد و اسامي آنان در جلسه علني امروز مجلس قرائت مي شود.

نايب رييس مجلس تصريح كرد: هيات رييسه اين موضوع را با جديت دنبال مي كند.

گفتني است، باهنر روز پنجشنبه نيز وعده داده بود اسامي نمايندگان غايب قرائت شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است.