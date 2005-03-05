هادي افشار به تيم ملي تكواندو دعوت شد

به گزارش خبرنگار" مهر" هادي افشار دارنده مدال نقره رقابتهاي جهاني 2001 كره جنوبي روز جمعه درحالي به اردوي تيم ملي دعوت شد كه پس از چند هتفه بازي نكردن در ليگ مقابل بيات از ذوب آهن به پيروزي 7-14 دست يافت و همين يك بازي باعث جلب نظر حسن ذوالقدر شد تا او را به تيم ملي دعوت كند.

با اين حال به نظر مي رسد عدم اعتماد ذوالقدر به سنگين وزنها دراين انتخاب موثر بوده است چرا كه اگر قرار بود با يك بازي كسي به تيم ملي دعوت شود محمد هداوند از سايپا كه هفته پيش با يك بازي عالي محمدرضا مهديزاده ملي پوش پاس را شكست داده بود بايد دعوت مي شد و يا علي جاويدان كه مدتهاست در ليگ خوب بازي مي كند از چشم سرمربي تيم ملي پنهان نمي ماند.

هادي افشار چند هفته اي است كه به دليل حاضرنشدن حريفان در ليگ بازي نمي كند و با تنها بازي اين هفته خود مورد توجه ذوالقدر قرار گرفت. البته در مورد جاويدان گفته مي شود خارج شدن از پاس و رفتن به تيم مس كرمان در عدم دعوت او بي تاثير نيست!