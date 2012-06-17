ناخدا آذرگون، مدیر کل تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش درخصوص واگذاری سهام باشگاه ملوان به حسین هدایتی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در توافق اولیه ای که بین ما و نماینده هدایتی صورت گرفت قرار شد که 60 درصد از سهام باشگاه ملوان به وی واگذار شود و در عوض او یک سوم از بدهی های باشگاه را که چیزی حدود 3 میلیارد تومان است را پرداخت کند اما پس از این موضوع هدایتی خواهان 70 درصد از سهام باشگاه ملوان شد تا 30 درصد از آن در اختیار نیروی دریایی قرار بگیرد.

وی درهمین خصوص افزود: یکی از مواردی که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و قراراست که در جلسه روز یکشنبه بین نمایندگان ما و هدایتی مورد بحث قرار بگیرد، میزان بدهی هایی است که باید توسط هدایتی پرداخت شود، چون نظر ما این است با توجه به اینکه حدود دو سوم سهام باشگاه ملوان به هدایتی واگذارمی شود او باید پرداخت بخش بیشتری از یک سوم بدهی های ملوان را بر عهده بگیرد.

مدیرکل تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه هنوز درمورد نحوه واگذاری سهام باشگاه ملوان نیز اختلاف نظر داریم، اظهار داشت: این موضوع نیز در جلسه روز یکشنبه که مسئولان استان گیلان و شهر انزلی نیز درآن حضور دارند مورد بحث و بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: یکی از مواردی که هدایتی ملزم به رعایت آن شده و هیچ قیدیت زمانی نیز ندارد این است که ملوان باید برای همیشه در انزلی بماند و هدایتی هیچگاه نمی تواند آن را از شهر انزلی خارج کند بنابراین مردم انزلی بابت این موضوع نگرانی نداشته باشند ضمن اینکه یک دیگر از شرایط اصلی ما این است که نام تیم ملوان بماند و یا ترکیبی از نام‌ها باشد که ملوان در آن وجود داشته باشد.

آذرگون خاطر نشان کرد: قرار شده است 80 درصد ازاعضای کادر فنی و بازیکنان آن باید از شهر انزلی باشند، ضمن اینکه تامین زمین تمرین، برخی خدمات و جذب سرباز وظیفه برعهده نیروی دریایی خواهد بود.

مدیرکل تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: درصورتی که برایانتقال سهام ملوان با هدایتی به توافق نهایی برسیم، باید این توافق به تایید ستاد کل نیروهای مسلح نیز برسد.