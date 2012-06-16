نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مهمترین وظایف سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی مقدم صبح روز شنبه در دیدار با فرمانده سپاه استان سمنان در محل سپاه ناحیه گرمسار، با اشاره به اینکه نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن بر عهده سپاه است، اظهار داشت: سپاه بعد از گذر از جنگ تحمیلی، افتخارات زیادی در عرصه سازندگی کشور داشته و امروز در عرصه های مختلف شاهد خدمت رسانی آنان به مردم ایران اسلامی هستیم.

وی افزود: سپاه در امر به معروف و نهی از منکر به عنوان پرچم دار در مسائل فرهنگی و اجتماعی و مبارزه با انحطاط فرهنگی و جنگ نرم، نقش بی بدیلی در دفاع از انقلاب اسلامی داشته است.

فرمانده سپاه استان سمنان نیز در این دیدار گفت: وظیفه ما باید در راستای خدمت گذاری به مردم متدین و غیور ایران اسلامی باشد تا ایشان از ما رضایت داشته باشند.

سردار علی استاد حسینی تاکید کرد: آمریکا نمی خواهد حکومت ما بر اساس دین اسلام باشد.

وی در پایان افزود: نمایندگان مجلس باید در مقابل دشمنان شجاع باشند و زمینه خدمت رسانی را در سطح استان سمنان به نحوی فراهم آورند که مردم برای حضور در صحنه های انقلاب رغبت بیشتری داشته باشند.