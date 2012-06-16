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۲۷ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۲

فراست طلب:

اندیشه های شهید بهشتی در برنامه های تربیتی گنجانده شود

اندیشه های شهید بهشتی در برنامه های تربیتی گنجانده شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان قزوین گفت: اندیشه های شهید بهشتی باید در برنامه ریزیهای آموزشی و فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته بزرگداشت هفته قوه قضائیه عصر شنبه در محل اداره کل زندانهای قزوین برگزار شد. 

حمیدرضا فراست طلب در این جلسه گفت: آئین گرامیداشت شهادت شهید آیت الله بهشتی وهفتاد و دو تن از یارانش در زندانهای استان برگزارمی شود.

مدیرکل زندانهای قزوین به شخصیت والای دکتر بهشتی و خدمات برجسته وی اشاره کرد و افزود: شهید بهشتی انسان فرزانه ای بود که تفکر دینی و قرآنی را سرلوحه علم وعملش قرار داد و با ایمان، ایثار واخلاص، سیستم قضایی کشور را با اجرایی کردن احکام اسلامی دگرگون ساخت.

وی تواضع، حق پذیری، عدالت، صلابت و مظلومیت را از ویژگی های بارز شخصیتی آن شهید بزرگوار برشمرد و اظهارداشت: شهید بهشتی معمار دستگاه  قضایی نظام جمهوری اسلامی بود ودر لوای رهبری امام امت، انقلاب را از انحراف و انزوا محفوظ داشت.
 
فراست طلب به دیدگاه های تربیتی شهید بهشتی هم اشاره کرد و یادآورشد: برنامه ‏ریزی و تصمیم ‏گیری‏های تربیتی، باید تجلی کننده باورها و آموزه‏های دینی باشد زیرا عدم پا‏یبندی به آنها به عنوان مانعی جدی و آسیب‏ زا، می تواند چامعه را تهدید کند.
 
این مسئول دربخش دیگری از سخنان خود دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان را از ویژه برنامه های هفته قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: غبار روبی امامزاده حسین (ع) و گلباران مزار شهدا، حضور کارکنان و مسؤلان زندانهای استان در نماز وحدت بخش روزجمعه، دیدار با خانواده شهدا و تجلیل از جانبازان و ایثارگران از جمله برنامه های درنظر گرفته شده در این هفته است.
 
مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد: شرکت درجلسات پرسش و پاسخ مردمی، اعطاء ملاقات ویژه به خانواده زندانیان، تقدیراز کارکنان نمونه، اهدای سبد کالا به خانواده زندانیان آزادشده نیازمند، اهداء خون و کوهپیمایی کارکنان بسیجی از دیگر برنامه های هفته قوه قضائیه است.
کد مطلب 1628292

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