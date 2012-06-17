به گزارش خبرنگار مهر، پیشینه تاسیس پژوهشکده دین و سیاست به چند سال قبل باز می‌گردد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به ایجاد کمیسیون منابع دینی در قم کرده تا از این طریق مسائل مربوط به تشخیص مصلحت نظام را با بزرگان و علما مطرح کرده و درباره مسائل و چالش‌های به وجود آمده به رایزنی بپردازد اما اعضای این مجمع بعدها متوجه شدند که علاوه بر این کمیسیون، نیاز به راه اندازی یک پژوهشکده نیز وجود دارد.



در این راستا تاسیس پژوهشکده مشترک دبیرخانه مجمع و دانشگاه قم مد نظر قرار گرفت تا با بهره گیری از امکانات به خصوص نرم افزاری دانشگاه به پژوهش و تحقیق پرداخته شود و از همه توانمندی‌ها در راستای تبیین و تعمیق ارتباط دین و سیاست بهره‌گیری شود.



این پژوهشکده در فروردین ماه امسال با پیام آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی و حضور دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله احمد بهشتی رئیس دانشگاه قم و جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه آغاز به کار کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین نیکی ملکی که ریاست این پژوهشکده را برعهده دارد در مورد ضرورت راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست در قم به خبرنگار مهر گفت: اینکه پژوهشکده دین و سیاست در قم ایجاد شده است برای نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت دارد.



وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعبیر مقام معظم رهبری خرد جمعی نظام است و حالت مستشاری برای نظام دارد و بنا بود این مجمع از طریق تعامل با مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی قم از ظرفیت‌های عظیم این شهر استفاده کند.



وی در پاسخ به این سئوال که چرا دانشگاه قم برای راه اندازی این پژوهشکده انتخاب شده است، اظهار کرد: دانشگاه قم یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور است که از بهترین هیئت علمی برخوردار است و تاکنون پژوهش‌های مهمی در این دانشگاه انجام شده است.



وی ادامه داد: علاوه بر این، بیشتر استادان این دانشگاه از نخبگان و استادان حوزه و دانشگاه هستند و به نوعی ماهیت حوزوی - دانشگاهی دارند که این مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام را به راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست در این دانشگاه ترغیب کرده است.



تشکیل سه گروه علمی



پژوهشکده دین و سیاست از سه گروه علمی «دین و سیاست‌مداری فرهنگی و اجتماعی»، «دین و سیاست‌مداری حقوقی و قضایی» و «دین و سیاست مداری اقتصادی» تشکیل شده است.



اولین اقدام این پژوهشکده پس از راه‌اندازی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت دین و سیاست گذاری بود که حجت‌الاسلام نیکی ملکی در این باره گفت: این کارگاه‌ها بر اساس همان سه گروهی که تشکیل شده، آغاز شد و تاکنون چند دوره آن با حضور استادان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برگزار شده است.



رئیس پژوهشکده دین و سیاست افزود: در هر یک از کارگاه‌های آموزشی 25 نفر از دانشجویان و استادان شرکت کردند.



برگزاری همایش ملی



یکی دیگر از فعالیت‌هایی که پژوهشکده دین و سیاست در حال زمینه‌سازی آن می‌باشد برگزاری همایش ملی «دین و سیاستگذاری و نظام اجتماعی در اسلام» است.



حجت‌الاسلام نیکی ملکی زمان برگزاری این همایش ملی را نیمه دوم امسال اعلام کرد و گفت: این همایش برای بررسی بعد نظام اجتماعی در اسلام و دین برگزار می‌شود.



وی با بیان اینکه هنوز مکان برگزاری این همایش به صورت دقیق مشخص نشده است، از قطعیت برگزاری آن در شهر مقدس قم خبر داد و تاکید کرد: فراخوان این همایش در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود و این همایش با حضور صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.



تدوین 25 برنامه



رئیس پژوهشکده دین و سیاست از تدوین 25 برنامه جامع برای اجرایی شدن در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها که به صورت بنیادین اجرا می‌شود به تحقق اهداف و ماموریت اصلی راه اندازی پژوهشکده دین و سیاست کمک خواهد کرد.



حجت‌الاسلام نیکی ملکی برنامه ریزی برای برگزاری میزگردها و نشست‌های تخصصی را یکی دیگر از فعالیت‌های انجام شده در این پژوهشکده عنوان کرد و افزود: این میزگردها و نشست‌ها از حدود 3 هفته آینده با موضوع دین و سیاست‌گذاری برگزار می‌شود و در هر هفته از استادان مختلف حوزه و دانشگاه برای ارائه نظرات علمی دعوت می‌شود.



وی ایجاد بانک اطلاعات دین و سیاست گذاری، تعامل سازنده با مراکز پژوهشی و آموزشی دیگر استان، انتشار کتاب و ویژه نامه‌هایی برای ارتباط بین دین و سیاستگذاری و... از دیگر برنامه‌های پژوهشکده دین و سیاست در سال جاری برشمرد.



بهره‌مندی از دین در سیاستگذاری



رئیس پژوهشکده دین و سیاست استفاده از ظرفیت‌های دین در سیاست گذاری کلان نظام را مسئله‌ای مهم و کلیدی دانست و تاکید کرد: آن گونه که باید از دین در اجرای برنامه‌های نظام اسلامی استفاده نمی‌شود و در برخی موارد غفلت‌هایی شده است، بنابراین باید استفاده از ظرفیت دین را جدی‌تر بگیریم و راه‌اندازی پژوهشکده دین و سیاست در همین راستا بوده است.



حجت‌الاسلام نیکی ملکی اظهار کرد: اینکه دین چه نگاه و رویکردی دارد یا در چه جاهایی از ظرفیت دین استفاده نشده است، از جمله سئوالاتی است که پاسخ آنها در پژوهشکده دین و سیاست استخراج می‌شود.



وی با تشریح سیر فعالیت‌هایی که در این پژوهشکده انجام می‌شود تصریح کرد: کار پژوهشکده دین و سیاست، تولید و تدوین منابع ناب است که در سیر سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک می‌کند.



رئیس پژوهشکده دین و سیاست تصریح کرد: خروجی این پژوهشکده در راستای سیاست گذاری کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نگاه مقام معظم رهبری است که از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود.



حجت‌الاسلام نیکی ملکی اظهار امیدواری کرد که با فعالیت این پژوهشکده و اهتمام صاحبنظران حوزه و دانشگاه رویکرد دینی در سیاست گذاری‌های کلان نظام تقویت خواهد شد.



به گفته وی، دین ظرفیت‌های عظیمی در تمامی ابعاد دارد که باید این ظرفیت‌ها را از اسلام استخراج و در سیاست گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

