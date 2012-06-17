ایجاد 108 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی تعهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش راه و ساختمان با توجه به نیازها و طرحهای در دست اجرا بیشترین سهم اشتغال با 26 هزار نفر را طی امسال به خود اختصاص داده، افزود: بخش کشاورزی در رتبه دوم با 23 هزار فرصت شغلی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این راستا دو هزار و 610 میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته که در صورت جذب 3 هزار میلیارد ریال دیگر نیز اختصاص می یابد، اظهار داشت: 12 هزار فرصت شغلی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 10 هزار نفر صندوق مهر امام رضا(ع) ایجاد می شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با بیان اینکه طی سالهای اخیر بیشترین میزان اعتبار ه بخش صنعت اختصاص یافته، ادامه داد: با توجه به در دست احداث بودن واحدهای صنعتی و اتمام برخی از آنها تا پایان سالجاری امیدواریم تعداد قابل توجهی فرصت شغلی در این بخش ایجاد شود.

سلیمانی از ایجاد 4 هزار فرصت شغلی، یک هزار و 500 تجهیز و نوسازی مدارس، 3 هزار و 400 فرصت توسط بسیج سازندگی، علوم پزشکی، بهزیستی و مخابرات خبر داد.

وی یادآور شد: بر اساس بحثهای کارشاسی شده 500 فرصت توسط تعاون روستایی، یک هزار و 500 فرصت در آب منطقه ای و یک هزار و 650 فرصت توسط همیاری شهرداری، فنی و حرفه ای، گاز، فرهنگ و ارشاد و. بنیاد شهید ایجاد می شود.