برنامه اي براي واگذاري فرودگاه هاي كشور به شركت هاي خارجي نداريم // روس ها و بلغارها خدمات زميني هواپيماي MD83 را انجام مي دهند

نوراله رضايي نياركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در خصوص حضور نيروهاي خارجي به خصوص روس ها و بلغارها در فرودگاه كيش گفت: حضور اين نيروها در فرودگاه كيش به اين معني نيست كه خدمات فرودگاهي(هندلينگ) اين فرودگاه به شركت هاي خارجي واگذار شده است.

وي توضيح داد: هم اكنون شركت هواپيمايي كيش اير تعدادي نيروي خارجي از كشور بلغارستان براي انجام خدمات زميني هواپيما به منظورمراقبت ويژه از مسافران داخل پاركينگ فرودگاه كيش مستقركرده است.

رضايي نياركي با اشاره به اين كه مهاجرت خلبانان ايراني به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به اعتقادات شغلي آنان بستگي دارد، خواستار ارايه تسهيلات بهتر از سوي شركت هاي هواپيمايي داخلي به خلبانان ايراني براي مقابله با اين امر شد.

سرپرست سازمان هواپيمايي كشور تعيين حقوق هر خلبان را بستگي به جواني، تجربه كاري و داشتن گواهينامه بين المللي عنوان كرد و گفت: در صورتي كه پرداخت حقوق ماهيانه 15هزار دلار به هر خلبان ايراني از سوي شركت هاي هواپيمايي عربي صحت داشته باشد به اين معناست كه هر خلبان كه اقدام به مهاجرت به اين كشورها كرده است، ماهيانه حدود 5/12 ميليون تومان حقوق دريافت مي كند.

وي از كمرنگ شدن تحريم امريكا براي خريد هواپيما خبر داد و با اعلام اين كه هم اكنون تعداد ناوگان هوايي كشور 96 فروند است، گفت: در سال آينده اين تعداد به 150 فروند هواپيما خواهد رسيد.