بکارگیری مدیران بومی مطالبه اصلی زنجانیها/ لزوم تشکیل شورای تصمیم گیری

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر استان زنجان پس از سالها بی توجهی مسئولان و بی تفاوتی آنها نسبت به توسعه استان در مسیر مطلوبی قرار گرفته است و دلسوزیها و تلاشهای نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان روحی تازه در کالبد استان زنجان دمیده و موجب شده استان با سرزندگی و شادابی در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.

حضور حجت الاسلام علی خاتمی موجب شده کلیه گروههای سیاسی در یک جبهه واحد در راستای توسعه استان همفکر و همسو شوند، اتحاد و همدلی که حجت الاسلام خاتمی در استان ایجاد کرده که در تاریخ استان زنجان و بعد ارتحال آیت الله موسوی بی سابقه است و با تلاش های وی جذب حداکثری که از تاکیدات مقام معظم رهبری است، شکل گرفته است.

تاکید حجت الاسلام خاتمی مبنی بر اینکه در دفتر نماینده ولی فقیه برای همه افراد و گروههای سیاسی فعال در چارچوب نظام باز است موجب شده است دلگرمی و همسویی برای توسعه استان شدت گرفته و بار دیگر تولدی نو و افتخارآفرین را برای استان زنجان رقم بزند.

بی شک نباید گذشته را تخریب کرد و غیرمنصفانه برای گذشته حکم صادر کرد ولی باید اذعان داشت استان زنجان در گذشته از محرومیت های فراونی رنج برده است محرومیتی که این استان را از روند توسعه عقب نگه داشت و موجب شد بسیاری از فرصت ها از بین رفته و موقعیت ها به تهدید تبدیل شود.

بی گمان در بسیاری از مقاطع تاریخ استان زنجان شاهد چالش هایی بودیم که این چالشها به هیچ عنوان در راستای پیشرفت و توسعه نبوده و عقب ماندگیها و عدم رشد را در پی داشته است و روند توسعه ای را دربر نداشته است و این دور تسلسل همچنان ادامه داشته است.

عدم توجه برخی از افراد و چهره ها مبنی بر انسجام و همدلی برای توسعه کشور و استان موجب شد که بسیاری از نخبگان استان به حاشیه رانده شده یا ترد شوند یا عزم دیار غربت کنند.

با توجه به اینکه وجود نظرات و ایده ها و تفکرات سیاسی متفاوتی اصل مهم برای توسعه و تعالی یک جامعه است متاًسفانه عدم توجه باعث شد که روند توسعه درحد نامطلوب قرار بگیرد و شادابی و تحرک در استان کاهش پیدا کند به نحوی که در بخش های مختلف این امر قابل مشاهده بوده است.

نزدیکی به یک گروه و نگرش خاص و برخورد سلیقه ای با افکار و نگرش های متفاوت با دولت های حاکم، روند توسعه استان را به سویی هدایت کرد که به اذعان همه چهره های سرشناس و صاحبنظران سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب این اقدامات نامطلوب و نسنجیده موجب تضعیف و کندی روند توسعه در استان شد.

به هر حال امروز استان زنجان با انتصاب حجت الاسلام خاتمی به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در مسیر مطلوب و روبه رشدی از پیشرفت قرار گرفته است هر چند برخی بدخواهان و انحصارطلبان توسعه استان زنجان سعی در ایجاد مانع در مسیر این توسعه دارند ولی مردم فهیم استان زنجان با نگرش به وضعیت گذشته استان و با صبر و حوصله و تحمل و متانت مسلماً در جهت توسعه و عمران و مطالبات قانونی خود از قدرت و حاکمیت خواهند بود و این درس خوبی به افراد قدرت طلب و باندهای تشنه ریاست و کیاست خواهند بود.

مردم استان زنجان همواره سپاسگزار و قدردان عنایات مقام معظم رهبری بوده اند و همواره با حضور حماسی خود در پای صندوق های راًی و حضور در راهپیمایی ها و فراخوان های حساس و تعیین کننده ثابت کرده اند که سربازان آماده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.

اولویت قرار دادن و بکارگیری نیروهای بومی و متخصص استان که در دیگر نقاط کشور بسیار موفق عمل کرده اند حتی در مرکز در جایگاهها و پستهای حساس امتحان خوبی از خود نشان داده و به تبع آن نیروهای جوان و تحصیلکرده بومی نیز می توانند با ورود به حوزه های کاری دولتی و غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد و میدان دادن به آنها سرمایه اثرگذاری برای آینده استان باشد به شرط آنکه از تجربیات و مشاوره های مدیران و نمایندگان ادوار گذشته استان استفاده نموده و از دوباره کاریها و هدررفت منابع مالی و وقت و زمان جلوگیری کرد و این یکی از مطالبات اصلی مردم استان زنجان است.

بی شک استان زنجان برای رسیدن به تعالی و پیشرفت قابل دفاع نیازمند ساختاری متفاوت تر از آن چیزی است که در گذشته شاهد آن بودیم و آنچه در گذشته استان زنجان را در مسیرهای سخت و دشوار با مشکلات فراوان مواجه کرده برخی آزمون و خطاهایی بوده که استان زنجان را از روند رو به رشد دور کرده و برخی مدیران، استان زنجان را محل مناسب برای آزمون و خطا فرض کردند و با کارها و عملکرد خود استان زنجان را از مسیر روبه رشد دور کردند.

هرچند مصداق هایی در این خصوص در استان وجود دارد ولی بنا به رسالت رسانه ای و حفظ شان و جایگاه افراد از بیان این موارد خودداری می شود تا شاید عدم بیان این موارد تلنگری بر برخی مدیران غیربومی حاضر باشد تا مانع از توسعه استان زنجان نشود.

آنچه که همواره تاکید نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان زنجان بوده است بهره گیری از همه سلایق و نظرات در چارچوب نظام برای توسعه استان بوده است، توسعه ای که مطالبه سیاسی و برحق مردم استان است و تعامل در خصوص این روند در طی سالهای گذشته موجب شده استان زنجان به جای پیش روی دچار پس روی شود.

باید این اصل را مورد توجه قرار داد که باید ساختاری منسجم و همگانی در استان با حضور نخبگان، صاحبنظران، متخصصین و معتمدین با محوریت امام جمعه و خارج از دستورالعمل ها و الزامات دستگاهها و نهادهای دولتی در استان زنجان شکل بگیرد که این می تواند با تشکلی به نام شورای توسعه استان شکل عملی به خود بگیرد و تمام صاحبنظران با دیدگاهها و سلایق مختلف از اقصی نقاط استان و زنجانیهای ساکن در استانهای دیگر با نشست های مستمر و متمادی و بررسی علل عقب ماندگی استان اعم از جایگاههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد حداقل با سقف زمانی تعیین شده یکساله خیزش استان را برای توسعه همه جانبه مهیا کنند.

این شورای استانی می تواند در کارگروه ها و زیرمجموعه های تخصصی با حضور نخبگان و مدیران بومی و نماینده ولی فقیه در استان به عنوان هرم این شورای تصمیم گیری در راستای توسعه استان نقش اساسی ایفا کند.

این شورا در کنار تصمیم گیریهای کلان برای استان و شهرستانها در قالب کمیته های شهرستان، می تواند روند نظارتی را نیز بر عملکرد مسئولان داشته باشد و روندی را در زمینه اجرای پروژه ها ایجا کند.

در حال حاضر روندی که با توجه به حضور حجت الاسلام خاتمی در استان زنجان ایجاد شده تنها با گذشت مدت کمتر از شش ماه قابل تقدیر و توجه است که ایجاد انسجام و وحدت در بین نیروهای توانمند و متخصص استان و ایجاد بسیج عمومی برای توسعه از مهمترین شاخص ها است.

قرار گرفتن استان زنجان در مسیر اتصال مرکز شمالغرب و غرب کشور می تواند به عنوان یک مزیت مهم و قابل ارتقاء برای توسعه استان مطرح باشد ولی جای این سئوال است که چرا استان زنجان و به خصوص شهر زنجان آنگونه که باید، پیشرفت نکرده است.

استان زنجان همواره از عدم تحمل همشهریان خود رنج برده و این امر موجب شده است نیروهای بومی استان نتوانند در استان فعالیت داشته باشند و برخی ها با شکست بسیاری از حریم ها برای نیروهای بومی سابقه ای درست کرده اند که شاید خود شخص نیز از آنها بی خبر باشد و حتی اشتباه و اهمال وابستگان درجه سوم و چهارم را به پای آن شخص می نویسند.

سنگ اندازی و کینه توزی به نیروهای بومی و توانمند استان همواره مانع توسعه استان زنجان شده به گونه ای که در حال حاضر برخی دستها در تلاش هستند مانع حضور برخی مدیران بومی و توانمند استان شوند و تنها دلیل این افراد ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع استانی است و به دنبال غرایض و اهداف شخصی هستند و از این امر واهمه و ترس دارند که با حضور فلان مدیر بومی منافع شخصی آنها به خطر بیفتد.

در هر حال اکنون استان زنجان پس از منفک شدن شهرستان های قزوین و تاکستان دچار مشکلات فراوان از جمله ساماندهی روستاها برای تبدیل به شهرک و شهرستان شده است و علناً و عملاً بودجه خاصی برای پیشرفت امور عمرانی استان منظور نشده است

حجت الاسلام خاتمی در مدت انتصاب خود با تیزبینی و هوشیاری خاصی، آسیب شناسی و عقب ماندگی های زنجان را در اولویت کارهای خود در کنار امر مهم امامت جمعه مد نظر قرار داده و امیدواریم در زمانی کوتاه مشکلات و عقب ماندگی های استان در مسائل فوق الذکر به مرحله عملی و عینیت درآید.

شهروندان و صاحبنظران زنجانی امروز به این باور رسیده اند که همواره تنگ نظریها و کینه توزیها مانع توسعه شده است و برخیها به هر قیمتی شده است برای حفظ منافع شخصی خود مانع حضور مدیران بومی در استان می شوند بررسی سوابق و توانمندیهای نیروهای بومی استان که در حال حاضر در خارج از استان و حتی خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند این امر را به عینه نشان می دهد که در حال حاضر ترکیب نیروهای بومی استان می تواند در سمت استاندار و زیر مجموعه استانداری و مدیران کل استان دارای چند تیم کاری مجزا باشد.