علی اکبر هاشمی کشاورز نمونه در حاشیه مراسم تجلیل از کشاورزان و تولیدکنندگان برتر شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با عنایت به ارائه و پذیرش بیش از 45 طرح اشتغال زایی در روستا به جهاد کشاورزی ابتدا در سطح شهرستان طرقبه شاندیز، سپس در استان خراسان رضوی و در نهایت بعنوان مددکار ترویجی نمونه کشور برگزیده شدم.

وی اظهار داشت: یکی از طرح هایی که بسیار مورد توجه مسئولین و وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت، جمع آوری آب ها و نزولات جوی بود که از طریق لوله گذاری از پشت بام، آب را به داخل تانکر هدایت کرده و در زمان نیاز برای آبیاری درختان و محصولات کشاورزی و دامی استفاده کردم.

هاشمی گفت: همانطور که از گذشته های دور بزرگان گفته اند " خواستن توتنستن است" بنده به عنوان یک کشاورز در طول سال با همکاری شورای اسلامی روستا اقدام به برگزاری بیش از 400 ساعت کلاس آموزشی در خصوص نحوه کاشت، زمان برداشت، دادن کودهای حیوانی و زدن سموم مورد نیاز محصولات کشاورزی کردم که مفید واقع شد.

وی افزود: از طرح های دیگر کشت گل محمدی برای تولید گلاب در اراضی شیب دار و ایجاد کارگاه های تولیدی و مشاغل خانگی برای اهالی روستا از جمله کفاشی، قالی بافی و گلاب گیری را نام برد.

شایان ذکر است این کشاورز خوش ذوق اهل روستای گردشگری مغان و دارای 45 سال سن است که و بعنوان دهیار این روستا مشغول به کاراست.