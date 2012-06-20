انتقاد از وضعیت بی ثبات تیراندازان اعزامی به المپیک/ رکوردها خوب نیست

سیدحسن ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تمام تیم‌ها و کشورها با نزدیک‏تر شدن به زمان بازی‌های المپیک رکورد ورزشکاران ارتقا پیدا می‎کند، اظهارداشت: در واقع تمام تیراندازان برای المپیک خود را به اوج می‌رسانند در حالیکه اوج تیراندازان ایران دو سال پیش بود. زمانی که می‌خواستند برای کسب سهمیه در مسابقات انتخابی شرکت کنند.

وی تصریح کرد: در این مدت تیراندازان حالت سکون داشته و هیچ رشدی نداشته‎اند. البته حفظ همیشگی آمادگی و در اوج نگه داشتن ورزشکاران کار سختی است به خصوص وقتی آنها در مسابقات پی در پی و زیادی شرکت می‎کنند. تیراندازان ایران طی دو سال گذشته در رقابت‎های زیادی شرکت کردند که این به آنها فشار زیادی آورد و باعث خستگی‎شان شد.

هاشمی با یادآوری اینکه مه لقا جام بزرگ، الهه احمدی و ابراهیم برخورداری نمایندگان ایران در مسابقات تیراندازی بازی‎های المپیک لندن هستند، خاطرنشان کرد: جام بزرگ و احمدی سهمیه المپیکی خود را در ماده تفنگ بادی به دست آوردند اما حدنصاب و ورودیه تفنگ بادی سه وضعیت را هم کسب کردند به همین دلیل در هر دو ماده شرکت می‎کنند. برخورداری هم در دو ماده تپانچه بادی و آزاد شرکت می‎کند.

ناظر کمیته ملی المپیک با یادآوری اینکه امام قلی‎نژاد یار ذخیره بانوان تیرانداز المپیکی است به این پرسش که "چقدر احتمال دارد این تیرانداز به جای جام بزرگ یا احمدی به لندن اعزام شود، وجود دارد؟"، پاسخ داد.

وی گفت: به هر حال این موضوع به تصمیم مربی بستگی دارد اما فکر می‎کنم مربیان هم در این زمینه سردرگم هستند! چون افت و خیز تیراندازان در جریان اردوها زیاد بوده است. آنها در هر مرحله اردو، مسابقه یا رکوردگیری یک رکورد متفاوت داشته‎اند که نشان می‎دهد ثبات زیادی ندارند. البته افت و خیز در میان همه تیراندازان و حتی خارجی‎ها وجود دارد اما افت و خیز تیراندازان المپیکی ما زیاد است.

هاشمی تصریح کرد: تیراندازان ما رکورد خوب و بالایی دارند اما خستگی سفرهای دو سال گذشته و رقابت همراه با استرسی که میان آنها برای نهایی شدن سفر به لندن است، روی رکوردهای جدیدشان تاثیر می‎گذارد اما به هر حال رکوردهای فعلی خوب و با ثبات نیست. البته قرار است تیراندازان از 4 تیرماه یک اردوی آماده سازی در آلمان برگزار کنند. امیدوارم این اردو به حفظ آمادگی آنها کمک کند.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه گفت: هیچ روانشناسی در کنار تیراندازان نیست. حتی آنالیزوری که در تیم کار مربی را ارزیابی کند، نداریم درحالیکه ارزیابی کار مربی به بهتر کار کردن او کمک می‌کند. البته فدراسیون به کار مربی خارجی که درکنار تیم است اعتقاد دارد چون سه ماه بعد از در اختیار گرفتن او، ایران صاحب سهمیه شد اما من فکر می‌کنم شرایط باید بهتر از این باشد.

"تیراندازان در المپیک چه نتیجه‌ای می‎گیرند؟" هاشمی در پاسخ به این پرسش پایانی مهرگفت: وقتی اول، دوم یا سوم نشوند چه فرقی دارد که در کدام جایگاه قرار بگیرند. به قول معروف چه یک وجب از بدن زیرآب باشد چه یک متر آن!