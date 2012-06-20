انتقاد از وضعیت بی ثبات تیراندازان اعزامی به المپیک/ رکوردها خوب نیست

سیدحسن ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تمام تیمها و کشورها با نزدیکتر شدن به زمان بازیهای المپیک رکورد ورزشکاران ارتقا پیدا میکند، اظهارداشت: در واقع تمام تیراندازان برای المپیک خود را به اوج میرسانند در حالیکه اوج تیراندازان ایران دو سال پیش بود. زمانی که میخواستند برای کسب سهمیه در مسابقات انتخابی شرکت کنند.
وی تصریح کرد: در این مدت تیراندازان حالت سکون داشته و هیچ رشدی نداشتهاند. البته حفظ همیشگی آمادگی و در اوج نگه داشتن ورزشکاران کار سختی است به خصوص وقتی آنها در مسابقات پی در پی و زیادی شرکت میکنند. تیراندازان ایران طی دو سال گذشته در رقابتهای زیادی شرکت کردند که این به آنها فشار زیادی آورد و باعث خستگیشان شد.
هاشمی با یادآوری اینکه مه لقا جام بزرگ، الهه احمدی و ابراهیم برخورداری نمایندگان ایران در مسابقات تیراندازی بازیهای المپیک لندن هستند، خاطرنشان کرد: جام بزرگ و احمدی سهمیه المپیکی خود را در ماده تفنگ بادی به دست آوردند اما حدنصاب و ورودیه تفنگ بادی سه وضعیت را هم کسب کردند به همین دلیل در هر دو ماده شرکت میکنند. برخورداری هم در دو ماده تپانچه بادی و آزاد شرکت میکند.
ناظر کمیته ملی المپیک با یادآوری اینکه امام قلینژاد یار ذخیره بانوان تیرانداز المپیکی است به این پرسش که "چقدر احتمال دارد این تیرانداز به جای جام بزرگ یا احمدی به لندن اعزام شود، وجود دارد؟"، پاسخ داد.
وی گفت: به هر حال این موضوع به تصمیم مربی بستگی دارد اما فکر میکنم مربیان هم در این زمینه سردرگم هستند! چون افت و خیز تیراندازان در جریان اردوها زیاد بوده است. آنها در هر مرحله اردو، مسابقه یا رکوردگیری یک رکورد متفاوت داشتهاند که نشان میدهد ثبات زیادی ندارند. البته افت و خیز در میان همه تیراندازان و حتی خارجیها وجود دارد اما افت و خیز تیراندازان المپیکی ما زیاد است.
هاشمی تصریح کرد: تیراندازان ما رکورد خوب و بالایی دارند اما خستگی سفرهای دو سال گذشته و رقابت همراه با استرسی که میان آنها برای نهایی شدن سفر به لندن است، روی رکوردهای جدیدشان تاثیر میگذارد اما به هر حال رکوردهای فعلی خوب و با ثبات نیست. البته قرار است تیراندازان از 4 تیرماه یک اردوی آماده سازی در آلمان برگزار کنند. امیدوارم این اردو به حفظ آمادگی آنها کمک کند.
ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه گفت: هیچ روانشناسی در کنار تیراندازان نیست. حتی آنالیزوری که در تیم کار مربی را ارزیابی کند، نداریم درحالیکه ارزیابی کار مربی به بهتر کار کردن او کمک میکند. البته فدراسیون به کار مربی خارجی که درکنار تیم است اعتقاد دارد چون سه ماه بعد از در اختیار گرفتن او، ایران صاحب سهمیه شد اما من فکر میکنم شرایط باید بهتر از این باشد.
"تیراندازان در المپیک چه نتیجهای میگیرند؟" هاشمی در پاسخ به این پرسش پایانی مهرگفت: وقتی اول، دوم یا سوم نشوند چه فرقی دارد که در کدام جایگاه قرار بگیرند. به قول معروف چه یک وجب از بدن زیرآب باشد چه یک متر آن!
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