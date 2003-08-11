هوا آلوده است ؛ تا حد امكان از تردد در مركز شهر خود داري كنيد

دبير كميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : طي ديروز و امروز كاهش ميانگين سرعت وزش باد و سكون نسبي جو سبب شده تا با افزايش تردد خودروها، ميزان آلاينده هاي منواكسيد كربن نيز سير صعودي يافته و هواي تهران در وضعيت هشدار قرار بگيرد .

مهندس محمد حسن پيراسته با اشاره به قرار گرفتن شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم هشدار داد : شهرونداني كه داراي ناراحتي هاي قلبي ، عروقي و تنفسي هستند از تردد در مناطق آلوده و پر ترافيك شهر جدا خودداري كنند .

وي با بيان اينكه مقدار آلودگي نسبت به روز گذشته افزايش چشمگيري داشته است ، اظهار داشت : روز گذشته ميانگين شاخص آلاينده منواكسيد كربن در تهران 145 PSI گزارش شده بود و اين در حالي است كه امروز به دليل افزايش تردد خودروها ميانگين شاخص آلاينده منواكسيد كربن در تهران به 184 PSI رسيده است .

دبير كميته هماهنگي و نظارت مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران در پايان گفت : با توجه به اينكه هواشناسي تغيير جوي خاصي را در هواي تهران پيش بيني نكرده است ، لذا انتظار مي رود كه امروزنيز هواي تهران همچنان در وضعيت هشدار باقي بماند .