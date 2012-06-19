بحران آب در شهرهای تابعه قم/ ضعف مدیریت علت قطعی 70 ساعته آب

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش شهرهای تابعه به خصوص در چند سال گذشته و همچنین احداث شهرک‌های جدید و پروژه‌های مسکن مهر، مشکلات آب را در این مناطق دو چندان کرد. مشکلاتی که اکنون در حال تبدیل شدن به یک بحران است و روز به روز بر اعتراضات مردمی افزوده می‌شود.



تامین منابع آب با توجه به گسترش شهر، فرسودگی شبکه انتقال آب، ظرفیت کم مخزن‌های ذخیره آب و... از جمله مشکلاتی است که گریبانگیر شهرهای تابعه شده است ولی در صحبت‌های مسئولان محلی بیش از آنکه مشکل کمبود آب مطرح باشد، مدیریت ضعیف شرکت آبفار چهره‌نمایی می‌کند؛ مدیریتی که باعث قطعی 70 ساعته آب در برخی از شهرهای استان شده است.



آب و فاضلاب روستایی توان حل مشکلات را ندارد



در این زمینه رئیس شورای اسلامی شهر کهک به صراحت اعلام کرد که مدیریت آب و فاضلاب روستایی توان حل مشکلات آب شهر کهک را ندارد.



محمدرضا عربشاهی اظهار داشت: معضلات و مشکلات پدید آمده در خصوص کم آبی شدید شهر کهک و افتتاح قریب الوقوع مسکن مهر 500 واحدی و احداث دانشگاه پیام نور در ورودی شهر کهک، اعتراضات شدید مردمی را چند برابر کرده است.



وی افزود: مسئولان باید در خصوص مشکلات پیش آمده قبل از هر گونه تجمع و تحصن مجدد مردمی که خوشایند نظام و مسئولان نیست، اقدام ضروری انجام دهند.

عربشاهی در ادامه سخنان خود ضمن ارائه پیشنهاداتی در خصوص رفع مشکل مذکور بیان داشت: اصلاح مدیریت آب و فاضلاب روستایی یا واگذاری این اداره به آب و فاضلاب شهری که بتواند مستقل به شهر رسیدگی کند، می‌تواند در کاستن مشکلات بسیار تاثیرگذار باشد.



وی گفت: تامین اعتبار و تعویض سریع شبکه‌های فرسوده شهر که حدود 35 سال از عمر آن می گذرد و به اذعان کارشناسان هدر رفت آب این شبکه‌ها بیش از 35 درصد است یکی دیگر از راه های برون رفت از این معضل است.



وی تسریع در اجرای آب رسانی به 80 روستا را ضروری دانست و گفت: فرماندار قم به صورت شفاهی قول مساعد داده است که این پروژه در سال 90 به بهره برداری برسد.



رئیس شورای اسلامی کهک گفت: باید از حفر چاه های غیرمجاز در اطراف چاه‌های آب شرب جلوگیری شود و همچنین واحد حقوقی امور آب منطقه ای نیز باید نسبت به پلمب چاه‌های غیرمجاز حفر شده اقدام کند.



عربشاهی افزود: شبکه آب و منبع ذخیره که در قسمت قدیمی شهر احداث شده باید از شبکه آب و منبع ذخیره شهرک کوثر و مجتمع مسکن مهر مجزا شود زیرا بیش از 30 سال از احداث این شبکه و منبع ذخیره می‌گذرد و برای 500 خانوار پیش بینی شده و اکنون تعداد ساکنان به بیش از دو هزار خانوار خواهد رسید.



وظایف آبفار را شهرداری انجام می‌دهد



یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کهک نیز ضمن انتقاد از عملکرد آب و فاضلاب روستایی گفت: در یک زمانی اتفاق افتاده که وظایف آب و فاضلاب روستایی را شورای شهر کهک انجام داده است.

علیرضا حاج اسماعیلی بیان داشت: در 10 سال گذشته شهر کهک با کمبود آب مواجه بوده است و در همین رابطه مجوز کف شکنی چاه شهر را شورای شهر گرفت، کارگر و امکانات را شورا تهیه کرد، آب دزدی و چاه های غیرمجاز را کنترل کرد تا بتواند مشکل کمبود آب را مدیریت کند، در حالی که این وظایف آب و فاضلاب روستایی بود.



وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 20 درصد آب شهر کهک به دلیل فرسودگی شبکه و شکستگی لوله ها هدر می‌رود، ولی مسئولان آب و فاضلاب روستایی هیچ تصمیمی برای حل این مشکل نمی‌گیرند.



لزوم همکاری با شهروندان



عضو شورای اسلامی شهر قنوات نیز با تاکید بر همکاری بیشتر آب و فاضلاب روستایی با شهروندان قنوات اظهار کرد: شهروندان قنوات که قصد احداث منزلی را در یک کوچه جدیدالاحداث دارند باید با هزینه خود نسبت به خرید اتصالات و لوله و حفاری تا انشعاب اصلی آب اقدام کنند که این یک هزینه کلانی را به آنان تحمل می‌کند.



سعادت رئیسی اضافه کرد: مجموعه شورا پیگیری های بسیار زیادی را در این خصوص به عمل آورده است ولی تاکنون هیچ گونه نتیجه مثبتی را از این قضیه ندیده‌ایم.



وی بیان داشت: برای رفع این گونه مشکلات و جلوگیری از اجحاف در حق شهروندان شورا در برخی از موارد از شهرداری درخواست می‌کند تا برای شهروندان خدمات حفاری را انجام دهد، اما شهرداری نباید خدمات آب و فاضلاب روستایی را انجام دهد.



عضو شورای اسلامی شهر قنوات در ادامه با بیان این مطلب که شبکه آب شهر قنوات فرسوده است، گفت: در مسیر بلوار ورودی شهر قنوات هفته‌ای نیست که ضایعات شبکه آب و فاضلاب را نداشته باشیم، به خصوص از محور سه راه اسلام آباد تا میدان اولیه شهر ما مکرر ضایعات و تخریب شبکه آب را داریم.



سعادت رئیسی افزود: در بلوار ورودی شهر و در لاین سمت چپ در 27 نقطه ضایعات شبکه آب را داشتیم که باعث نابودی بلوار در آن قسمت شده است و با توجه به توسعه و تعریض جاده قم قنوات مقرر شده است شرکت آب و فاضلاب روستایی نسبت به احداث شبکه جدید آب و فاضلاب تا مبارک آباد اقدام کند.

ضعف مدیریت، علت قطعی 70 ساعته آب



رئیس شورای اسلامی شهر سلفچگان نیز با اشاره به اینکه شهر سلفچگان همانند دیگر شهرهای تابعه استان با مشکلات تامین آب مواجه است، گفت: اخیرا شبکه آب این شهر به مدت 70 ساعت قطع بود که مورد اعتراض شدید شهروندان این شهر و مسئولان استان واقع شد.



شریفی اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی علت قطعی آب را مشکلات فنی عنوان کرده است این در حالی است که به عقیده ما علت قطعی آب مشکلات فنی نیست، بلکه ضعف در مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوده است، چرا که در حال حاضر آب چندین روستای همجوار این شهر از طریق تانکر و از چاه‌های موجود در این شهر تامین می‌شود.



وی افزود: چاه‌های موجود در شهر فقط جوابگوی نیاز شهروندان سلفچگان است و نمی‌تواند آب مورد نیاز روستاهای همجوار را تامین کند و مسئولان برای تامین آب روستاهای همجوار باید چاره دیگر بیندیشند.



شریفی تصریح کرد: در حال حاضر مخزن آب موجود این شهر جوابگوی تامین آب مورد نیاز شهر سلفچگان، شهرک امام خمینی و دانشگاه نیست و ضروری است مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی با بررسی کارشناسی نسبت به رفع این مشکل تا قبل از فرارسیدن فصل تابستان اقدام کنند، چراکه ادامه این روند منجر به قطعی‌های مکرر آب به ویژه در شهرک امام خمینی و دانشگاه سلفچگان خواهد شد.



به گفته وی در حال حاضر شهروندان شهر سلفچگان در منطقه شهرک و دانشگاه تنها 5 ساعت در طول روز آب دارند که این موضوع مورد اعتراض شهروندان قرار دارد.



رئیس شورای اسلامی شهر سلفچگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت آب شرب سلفچگان مطلوب نیست، گفت: از آنجایی که چندین روستا از آب شهر سلفچگان استفاده می‌کنند، همین امر موجب شده کیفیت آب شهر سلفچگان پائین آمده و کیفیت خود را از دست بدهد.



وی تصریح کرد: جا دارد مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی برای رفع این نقیصه نسبت به نصب دستگاه‌های آب شیرین کن در این شهر اقدام کنند.

شبکه آب شهر دستجرد فرسوده است



رئیس شورای اسلامی شهر دستجرد نیز اظهار کرد: بیش از 50 سال از احداث شبکه لوله کشی شهر دستجرد می‌گذرد و این شبکه بسیار فرسوده شده است.



محمدحسین محمدمیرزایی گفت: با توجه به فرسوده بودن لوله و اتصالات شبکه آب شرب شهر دستجرد، اتصالات آن نیاز به ترمیم و بهسازی دارد که برای این کار باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.



وی گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل گرما و شروع تعطیلات تابستانی و افزایش جمعیت در این شهر، به دلیل پائین رفتن سطح آب در سفره‌های زیرزمینی نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت جدی برای استفاده بهینه از آب دارد و قطعا برای تامین آب چاه‌های مورد استفاده نیاز به ته‌زنی دارد.



به گفته میرزایی شهرداری دستجرد با داشتن حداقل 26 هزار متر مربع فضای سبز در فصل آبیاری نیاز به بیش از 8 لیتر آب در ثانیه دارد و با توجه به ممنوع بودن حفر چاه در شهر دستجرد، انتظار می‌رود با توجه به مصوبه دور دوم سفر استاندار، مقدمات قانونی حفر یک حلقه چاه برای آبیاری فضای سبز انجام شود.



انتقاد روستائیان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی



علی قاسمی ورجانی رئیس شورای اسلامی شهرستان قم نیز اظهار کرد: وضعیت شبکه آب بسیاری از روستاهای استان قم نامناسب و فرسوده است که همین امر موجب هدررفتن مقدار زیادی آب می‌شود.



وی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی نظارت لازم را بر نحوه توزیع و وضعیت بهداشتی آب روستاهای استان ندارد و با وجود اینکه در برخی از این روستاها کمبود آبی وجود ندارد، در ساعات زیادی از شبانه روز به دلیل مشکلات فنی آب قطع است.



رئیس شورای اسلامی شهرستان اضافه کرد: این شرکت نماینده فعالی را در روستاهای قم ندارد تا از طریق آن بتواند بر وضعیت توزیع آب شرب در روستاها نظارت داشته باشد.

قاسمی بیان داشت: در برخی از روستاهای استان که شرکت آبفار اصلاح شبکه را انجام داده است، به دلیل عدم بازسازی خیابان‌هایی که تخریب کرده، مشکلات زیادی را برای تردد روستائیان ایجاد کرده و همچنین چهره روستاها را نیز نازیبا کرده است.



وی بیان داشت: مسئولان باید هر چه سریع‌تر نسبت به انتقال آب از طرح 80 روستا به شهر کهک و روستاهای اطراف آن که با کمبود آب مواجه هستند، اقدام کرده تا این مشکل مرتفع شود.



قاسمی ورجانی تصریح کرد: در بازدیدهایی که مجموعه شورای شهرستان از روستاهای استان داشته است، روستاییان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب گلایه مند بوده و پیگیری این موضوع را از نمایندگان خود خواستار شده‌اند.