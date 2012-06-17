خواهر خواندگی تالابهای انزلی و ژاپن/ نصب 4 تله رسوبگیر در رودخانه های انزلی

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: تالاب کوشیرو در ژاپن نیز تا چند سال قبل شرایط خوبی نداشت و دچار بحران بود اما با مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران کشور ژاپن، پیشنهاد احداث سدهای رسوب گیر (‌تله رسوب) بر روی رودخانه های منتهی به این تالاب ارایه شد و در حال حاضر این سدها ساخته شده اند.

به گفته وی، تله رسوب گیر یک عرصه 10 هکتاری است و قبل از این که آب رودخانه وارد تالاب شود، وارد این استخر می شود . آب مدت زمانی را در آنجا می ماند و این ماندگاری آب باعث می شود تا املاح و رسوبات موجود در آب ته نشین و در نهایت سر ریز آن وارد تالاب شود.

عبدوس اظهار داشت: در حال حاضر شرایط تالاب کوشیرو پس از احداث سدهای رسوب گیر در رودخانه های منتهی به این تالاب، در وضعیت مناسب و مساعدی قراردارد و این تالاب احیاء شده است.

مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: هم اکنون اجرای این مدل از سوی دفتر مطالعات آژانس همکاریهای بین المللی کشور ژاپن (‌جایکا) در قالب پروژه مدیریتی اکولوژیک تالاب انزلی پیشنهاد شده است.

وی افزود: پس از آغاز اجرای این طرح در تالاب کوشیرو، حدود 30 تا 40 سال طول کشید تا تالاب به شرایط مطلوب برسد بنابراین ما اگر امروز این طرح را در تالاب انزلی آغاز کنیم حداقل 10تا 15 سال دیگر نتایج آن معلوم می شود.

به گفته عبدوس، در حال حاضر 18 رودخانه به تالاب انزلی وارد می شود و قرار است در آینده نزدیک چهار دهنه تله رسوب گیر بر روی چهار رودخانه اصلی ورودی به تالاب نصب شود.