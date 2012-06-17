تقویت کرسی های آزاد اندیشی توسط بسیج اساتید دانشگاهها

فاضل لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش علمی بسیج اساتید در دانشگاهها اشاره کرد و افزود: بسیج اساتید بستر مناسب را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بومی سازی علوم انسانی فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه در همه ابعاد آماده همکاری با نهاد مقدس بسیج، بویژه بسیج اساتید است اضافه کرد: یکی دیگر از زمینه هایی که برای بسیج اساتید جای کار دارد برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است.

لاریجانی افزود: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی زمینه های تعامل و مفاهمه بیشتر را بین اساتید فراهم خواهد کرد.

رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی، اساتید را سرمایه های اصلی دانشگاهها دانست و گفت: توجه شجره طیبه بسیج در تشکیل سازمان بسیج اساتید برای عضویت اساتید دانشگاهها مورد تقدیر است.

لاریجانی یادآور شد: شجره طیبه بسیج اساتید از بهترین نهادها برای عمق بخشیدن به اندیشه های خدا محورانه در فضای مقدس دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی از برگزاری همایش استادان بسیجی دانشگاههای مازندران، 31 خرداد به میزبانی این واحد دانشگاهی خبر داد.

لاریجانی گفت: این همایش در سالروز تاسیس سازمان بسیج استادان با سخنرانی اسماعیل منصوری لاریجانی، از استادان برجسته حوزه و دانشگاههای کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش هر ساله در سالروز شهادت استاد شهید چمران و روز بسیج اساتید با عنوان نشست فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی با حضور اساتید بسیجی در یکی از دانشگاههای مازندران برگزار که امسال این مراسم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی برگزار خواهد شد.