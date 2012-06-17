معلولان باید بتوانند مانند افراد دیگر در معابر و ساختمانها تردد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تراشیما کااورو پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی مناسب سازی فضا برای تردد معلولان در کرج افزود: کشور ژاپن از سال ها قبل، امر مناسب سازی فضا برای تردد معلولان را مد نظر قرار داده و اقدامات مورد نیاز در این خصوص صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه استانداردها و مقرراتی تعریف و طبق آنها عمل می شود تا بتوانیم زمینه های تسهیل تردد برای معلولان در خیابان ها و ساختمان ها را فراهم کنیم.

این استاد ژاپنی گفت: لازم است شرایطی فراهم کنیم تا معلولان بتوانند مانند سایر افراد در جامعه فعالیت داشته باشند که یکی از لازمه های این امر، مناسب سازی فضا برای تردد آنها است.

مناسب سازی سال ها برغم نداشتن پشتوانه رسمی و قانونی در ژاپن دنبال شد

کااورو افزود: به دنبال درک اهمیت مناسب سازی فضا برای تردد معلولان، این مناسب سازی برای سال ها برغم نداشتن پشتوانه رسمی و قانونی، در ژاپن دنبال شد.

این استاد ژاپنی ادامه داد: به تدریج، قوانین و مقررات لازم نیز به وجود آمد تا توانستیم شرایط را به حالتی برسانیم که مناسب سازی با جدیت در ژاپن دنبال شود و این امر همچنان پیگیری می شود.

وی گفت: اقدامات مربوط به مناسب سازی فضا برای معلولان باید در زمینه های مختلف صورت گیرد که یکی از این زمینه ها مربوط به مناسب سازی فضا برای تردد معلولان در ساختمان های دولتی و ایستگاه های مترو اصول و خط مشی مربوط به مناسب سازی فضا است.

اجباری کردن رعایت استانداردها مهمترین ضرورت تحقق مناسب سازی

کااورو افزود: اجباری کردن رعایت استانداردهای فضاسازی برای معلولان در ساختمان سازی و تعیین استانداردهای لازم برای ساختن ایستگاه مترو، خیابان و پارک از مهمترین ضرورت ها برای تحقق مناسب سازی است.

کارگاه آموزشی نحوه مناسب سازی فضا برای تردد معلولان در راستای تسهیل تردد این افراد در اداره کل بهزیستی استان البرز برگزار شد.

این کارگاه با همکاری بهزیستی استان البرز و انجمن نعنا که در راستای حمایت از معلولان تشکیل شده، برگزار شد و به مدت سه روز ادامه دارد.