دلایل انتخاب دوباره صانعی برای هدایت تیم فوتسال/حضور یک مدیر فنی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان با بیان این مطلب افزود: بعد از اتمام مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا مطالعه دقیقی را در ارتباط با اینکه چطور عمل کنیم که تا جام جهانی تیمی قدرتمند را تدارک ببینیم، انجام دادیم و در این راه کمیته فنی تشکیل شد تا از نقطه نظرات عزیزان حاضر در این کمیته برای انتخاب بهترین گزینه جهت هدایت تیم ملی استفاده کنیم.

وی افراد حاضر در کمیته فنی فوتسال را افرادی موجه از نظر شخصیتی و کاملا مطلع خواند و گفت: در همین راستا با این دوستان به صورت پراکنده صحبت کردیم و قرار است رایزنی های ما با این عزیزان به صورت پراکنده ادامه داشته باشد.



وی از اعلام اسامی اعضای کمیته فنی فوتسال خودداری کرد و تنها به این مورد بسنده کرد که کمیته فنی فوتسال متشکل از سه نفر است که یکی از آنها در راس یکی از باشگاه های بزرگ و صاحبنام بوده و دیگری بازیکن پیشین تیم ملی است که صحت رفتار و کردارش برای همه اهالی فوتسال مورد تایید است و بینش صادقانه و همه پسند دارد. دیگری یکی از مربیان پیشکسوت و صاحبنام است که از نظر علم و دانش مربیگری یدی طولایی دارد.



رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از تداوم حضور علی صانعی در تیم ملی فوتسال کشورمان خبر داد و گفت: بر اساس گفتگوهایی که با اعضای کمیته فنی داشتیم و با توجه به اینکه در آبان ماه باید در مسابقات جام جهانی به میدان برویم باید سرمربی تیم ملی را هر چه زودتر انتخاب می کردیم. در این راستا تصمیم گرفتیم با توجه به شناختی که علی صانعی از تیم ملی دارد همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.



ترابیان ضمن تاکید بر اینکه برای انتخاب مجدد صانعی با حسین شمس نیز گفتگو کرده و از مشورت سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال استفاده کرده، گفت: در حال مذاکره با یک مربی خارجی هستیم تا از این مربی به عنوان مدیر فنی در تیم ملی فوتسال استفاده کنیم. از آنجایی که این مربی تحت قرارداد با یکی از فدراسیون‌هاست نمی توانم نامش را اعلام کنم اما باید بگویم دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال را کارلوس برزیلی به عنوان مربی بدنساز و امیر فراشی به عنوان مربی دروازه بان‌ها تشکیل خواهند داد.



رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ضمن یادآوری اینکه تیم فوتسال امید ایران در مسابقات فوتسال بازی های داخل سالن آسیا در سال 2013 به میدان خواهد رفت، گفت: بر همین اساس هدایت تیم فوتسال امید ایران برعهده آقای جوراندیرو برزیلی خواهد بود که مصطفی عمادی به عنوان سرپرست و اصغر قهرمانی به عنوان مربی دروازه بان ها او را همراهی خواهند کرد.

وی همچنین با اعلام اینکه قرعه کشی مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 تایلند در تاریخ 4 شهریور ماه برگزار می شود و او با هماهنگی فدراسیون در این مراسم شرکت خواهد کرد، افزود: ما برای آماده سازی هر چه بهتر تیم ملی 2، 3 برنامه داریم و در همین راستا در تاریخ 26 شهریور ماه تیم های فوتسال امید و بزرگسالان روسیه به ایران می آیند و در یکی از شهرستان‌ها با تیم ملی فوتسال و تیم امید فوتسال کشورمان دیدارهای تدارکاتی برگزار خواهند کرد. این دیدارها در تاریخ 27 و 28 شهریورماه برگزار خواهد شد.



ترابیان در ادامه افزود: در مهرماه هم تیم ملی فوتسال اوکراین به ایران می آید و در تاریخ 30 مهرماه و اول آبان ماه دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال کشورمان برگزار می کند. در تاریخ 8 آبان ماه نیز تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در مسابقات جام جهانی که از تاریخ 11 آبان ماه آغاز می شود به تایلند خواهد رفت.



رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال بر لزوم توجه به تیم فوتسال جوانان و امید فوتسال کشورمان اشاره کرد و گفت: ما از این دو تیم نیز غافل نخواهیم شد و برنامه های ویژه ای برای آماده سازی آنها خواهیم داشت تا کار ارزنده ای که پیش از این آغاز کرده ایم همچنان ادامه یابد.

ترابیان همچنین از برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور در تاریخ سی ام خرداد ماه خبر داد و گفت: در این مراسم که با حضور مدیران و سرپرستان باشگاه ها برگزار می شود علاوه بر برگزاری مراسم قرعه کشی در خصوص نوع برگزاری مسابقات، معضلاتی که تا به امروز در برگزاری مسابقات لیگ داشته ایم و .. صحبت خواهیم کرد.



وی در این رابطه تاکید کرد: در سازمان لیگ به این نتیجه رسیده ایم که برای هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات لیگ از این به بعد در برخی موارد ورود کنیم.



ترابیان در این رابطه ضمن اشاره به برخی از مفاد اساسنامه سازمان لیگ فوتسال گفت: در سال های گذشته لطمات زیادی خوردیم که خیلی زودتر می توانستیم آنها را کنترل کنیم و جلوی فشارها را بگیریم. فشارهایی که برخی افراد از آنها استفاده‌های سوء بردند به همین خاطر امسال در برخی مسائل ورود خواهیم کرد و منتظر نمی مانیم که کمیته انضباطی و سایر مراجع فدراسیون بخواهند تصمیم گیری کنند.



ترابیان همچنین در خصوص 16 تیمی شدن مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور گفت: از آنجایی که می خواستم دموکراسی بر سازمان لیگ حاکم شود با اینکه مخالف 16 تیمی شدن لیگ برتر بودم به تصمیمی که دوستان گرفتند احترام گذاشتم اما اعتقاد دارم 16 تیمی شدن مسابقات علاوه بر کاهش کیفیت مسابقات باعث می شود مسائل و مشکلات تیم ها بیشتر شده، قیمت بازیکنان افزایش یابد، برنامه های تیم ملی تحت الشعاع قرار گیرد و ... .



رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال 22 تیرماه را آخرین مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر خواند و گفت: تا پایان این روز باید کلیه باشگاه ها مدارک خود را تحویل دهند. باشگاه هایی که بدهکار باشند یا مدارک خود را تحویل ندهند قطعا از لیگ کنار گذاشته خواهند شد. ما در این راستا تفاوتی قائل نمی شویم و عدالت را بین باشگاه ها برقرار خواهیم کرد .

وی با اعلام دوباره اینکه مسابقات لیگ برتر فوتسال از تاریخ 5 مردادماه آغاز خواهد شد از اتخاذ تدابیری برای برگزاری مسابقات لیگ به ویژه بین تیم های هم استانی یاد کرد و گفت: بازی ها را به گونه ای برگزار می کنیم که دیگر شائبه تبانی و مسائلی از این دست به وجود نیاید.



ترابیان همچنین در خصوص اینکه برخی از تیم ها انصراف خود را از حضور در مساقات لیگ برتر فوتسال اعلام کرده اند گفت: مطرح کردن اینکه در مسابقات لیگ برتر فوتسال شرکت نمی کنیم برای مرتبه اول نیست و ما پیش از این هم از این دست تهدیدها داشته ایم. این مسائل مصرف داخلی دارد و من بدان ورود نمی کنم اما اعتقاد دارم برخی خبررسانی های غلط باعث شده دوستان تصمیم گیری های اشتباهی داشته و دچار سوء تفاهمات شوند با این حال خوشحالم که ما در فصل پیش رو پذیرای 16 تیم خواهیم بود و هیچ تیمی تا به امروز رسما از حضور در لیگ انصراف نداده است



وی باشگاه های فوتسال را بازوهای سازمان لیگ و تیم ملی خواند و گفت: باید از باشگاه ها تشکر کنم که در زمان های مقتضی ما را تنها نگذاشته اند و همکاری لازم را با کمیته فوتسال داشته اند.

ترابیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا تیم ملی فوتسال با با وجود ناکامی در مسابقات قهرمانی آسیا با هدایت صانعی به توفیقی در مسابقات جام جهانی خواهد رسید، گفت: ما بهترین گزینه را برای هدایت تیم ملی انتخاب کرده ایم اما باید بگویم مقابل تایلند روی یک حادثه بازی را واگذار کردیم. دلایل متعددی دست به دست هم داد و منجر به رقم خوردن این باخت غیر‌منطقی شد. زمانی که تیم ملی فوتسال آنقدر طوفانی مسابقات را آغاز کرد و نتایج بسیار خوبی گرفت قطعا اتفاقی رخ داده که باعث ناکامی این تیم شده است چرا که در کار تیم نقصان و کاستی دیده نمی شد.



وی از مسیر هموار تیم ژاپن برای رسیدن به فینال یاد کرد و گفت: ما در مرحله یک چهارم نهایی با تیم ازبکستان روبرو شدیم که با هدایت مندس متحول شده است. ما در این بازی که برای ازبکستان مسابقه مرگ و زندگی بود به پیروزی رسیدیم اما قوای بازیکنان تحلیل رفت از سوی دیگر در مصاف با تایلند در شرایطی که با نتیجه 3 بر یک پیش بودیم نتیجه را واگذار کردیم. من به شخصه شاهد بودم سرمربی تیم ملی بارها تاکید کرد که بازیکنان توجه کافی را به بازیکن شماره 9 تایلند داشته باشند اما بازیکنان تیم ملی به این نکته توجه نکرده و همین بازیکن سه گل وارد دروازه ما کرد. این نشان می دهد که کادر فنی تیم ملی تدابیر لازم را اندیشیده اما بازیکنان به علت استرس زیاد دست، کم گرفتن حریف و ... موجب شکست تیم ملی شدند.



" باید مشکلات تیم ملی فوتسال را حل و کادر فنی این تیم را تجهیز کنیم" ترابیان با بیان این جمله در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار مهر که "آیا علی صانعی برای حضور تیم ملی فوتسال موافقت کرده است؟" گفت: من با ایشان صحبت کرده ام و برنامه های تیم ملی را با هماهنگی ایشان پیاده خواهیم کرد. من حتی تعیین مدیر فنی برای تیم ملی را نیز با هماهنگی علی صانعی انجام داده ام و او حضور این مربی را پذیرفته است .



رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر اینکه انتخاب مجدد علی صانعی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال با نظر کفاشیان بوده است، خود را به عنوان سرپرست موقت تیم ملی فوتسال معرفی کرد.



ترابیان از احتمال برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال تایلند در ماه اوت خبر داد و گفت: اگر قرار باشد مسابقات لیگ با حضور 16 تیم برگزار شود باید این مسابقات در زمان مناسب آغاز و به پایان برسد به همین خاطر نمی توانیم در مسابقات لیگ وقفه ایجاد کنیم با این حال فکر می کنم برگزاری سه دیدار دوستانه با روس ها، دو دیدار تدارکاتی با اوکراین و دو مسابقه تدارکاتی با تایلند برای آماده ساز تیم ملی فوتسال کم باشد. نظر سرمربی تیم ملی فوتسال هم غیر از این نیست.



وی با اعلام اینکه مدیر فنی آینده تیم ملی فوتسال از اسپانیا یا برزیل خواهد بود، گفت: مربیان نامدار فوتسال بیشتر مشغول تدریس و آموزش هستند و نمی توانند وقت بگذارند و با تیم همکاری داشته باشند. ما دنبال مربی هستیم که به سرمربی تیم ملی کمک فکری و مشورت بدهد، بازی های لیگ را ببیند و در کنار کادر فنی تیم ملی فوتسال باشد. ما دنبال نام و اسم سرمربی نیستیم.

ترابیان در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا ساپو برای مدیریت فنی تیم ملی فوتسال در نظر گرفته شده است، گفت: ساپو برای کارهای خبری بهتر است تا مربیگری ! او آمد و سرمربی تیم ملی قطر شد اما وقتی فهمید تیمش در مسابقات قهرمانی آسیا با استرالیا و ایران همگروه شده است کار را گذاشت و رفت.



وی احتمال برگزاری بازی تدارکاتی با برزیل را منتفی خواند و گفت: برزیل شرایطی دارد که فعلا از منطقه آمریکای جنوبی خارج نمی شود . حتی امسال مسابقات جام جهانی کوچک نیز برگزار نمی شود.

ترابیان همچنین در خصوص اینکه احتمال دارد امسال مسابقات لیگ برتر فوتسال پخش مسستقیم شود گفت: ما هر ساله به محض قرعه کشی و تنظیم برنامه مسابقات به شکل رسمی به سیما نامه می زنیم و جلساتی هم با مسئولان امر برگزار کرده و خواهان پخش مسابقات می شویم اما بنا به دلایلی که برای ما هم نامشخص است مسابقات پخش نمی شود.

وی در ادامه افزود: دوستان ما در سیما بازی های فوتسال را زیر مجموعه فوتبال می دانند و در جایگاهی که برای پخش مسابقات ما در نظر می گیرند اولویت اول را فوتبال قرار می دهند و بعد فوتسال . به همین خاطر از دوستان خواسته ایم به این دو رشته ورزشی مجزا نگاه کنند.



ترابیان با اعلام اینکه مسئولان فوتسال در سیما قدرت اجرایی ندارند که بخواهند پخش مستقیم مسابقات را تحمیل کنند گفت: فوتسال برای مردم به ویژه در شهرستان ها خیلی مهم است و علاقه زیادی به این رشته ورزشی دارند. مسئولان سیما باید به علایق مردم توجه کنند. ما در این زمینه نهایت همکاری را داشته و اعلام آمادگی کرده ایم. ما همکاری می کنیم اما این خوب نیست که قبل از هر بازی بخواهیم خواهش و التماس بکنیم . باید مشخص شود مشکل چست و چرا بازی های فوتسال پخش مستقیم نمی شود. اگر کوتاهی از جانب ماست بگویند تا این مشکل را برطرف کنیم. من به شخصه به غیر از رایزنی و مذاکره کار دیگری نمی توانم انجام دهم.



" انتقاد را روی چشم می گذارم خصوصا اگر از روی منطق و دلسوزی باشد" ترابیان با باین این جمله گفت: متاسفانه توجه به فوتسال به مانند دیگر رشته های ورزشی کم است. شما ببینید چرا کشتی گیران از فوتبال منتفرند، چرا در رسانه های ما به قهرمانی سایر رشته های ورزشی به اندازه فوتبال توجه نمی شود. ما هم به مانند دیگر ورزش ها زیر چرخ فوتبال له شده ایم و اسیر این واقعیت هستیم که مردم ایران هم به مانند دیگر کشورهای دنیا فوتبال را بیش از دیگر رشته ها دوست دارند.



ترابیان در خاتمه ابراز امیدواری کرد مشکلات برطرف شده و مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور در فصل پیش رو پخش زنده شود.