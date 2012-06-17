حسن اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در شب مبعث محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی آقای اطهری فرد از تهران در حرم مطهر حضرت معصومه برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم پس از مداحی حاج آقای عاصی، گروه تواشیح بقیة الله به اجرای تواشیح می پردازند.



مسئول اجرایی مراسم حرم بیان کرد: صبح مبعث مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام امینی و مداحی سید رضا تحویل دار و حاج عباس حیدر زاده برگزار می شود.



وی ادامه داد: در این مراسم گروه تواشیح معراج به اجرای تواشیح می پردازند و حجت الاسلام میرشفعی نیز به سخنرانی می پردازند.



وی بیان کرد: عصر مبعث مراسم با سخنرانی حجت الاسلام ذاکری و مداحی مداحان اهل بیت آقای فروغی و آقای مروج و همچنین سخنرانی حجت الاسلام اویسی و تواشیح گروه الغدیر برگزار می شود.



اسدالهی گفت: شام مبعث نیز مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری و مداحی حاج حسن اخباری برگزار می شود.