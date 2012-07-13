فرش کاشان موزه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که صنعت فرش از فهرست صنایع دستی ایران جداست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دغدغه ای برای فرش ایران که مهمترین صنعت دستی و هنر سنتی ایران است نداشته است و به قول معروف از این موضوع کنار کشیده است.

در این میان اگر چه در تهران موزه ای به نام فرش ایران وجود دارد که فرشهای ایرانی را به نمایش می گذارد اما در این میان فرش کاشان که سرآمد همه فرشهای ایرانی است و به گفته مسئولان میراث فرهنگی، سفیر فرهنگی ایران در خارج از کشور است در زادگاه خود یعنی فرش کاشان غریبه ای بزرگ است!

از طرفی به صنعت فرش در سازمان صنایع و معادن به عنوان یک صنعت درآمد زا نگاه می شود و مسئولان آن نیز هیچ وقت ضرورت داشتن یک موزه برای این هنر را دغدغه خود نمی دانستند به همین دلیل است که اگر قرار باشد گردشگران داخلی و خارجی که همیشه تعریف فرش کاشان را شنیده اند، کارگاهها، نقشه ها و روند بافت فرش ایرانی را از قدیم تا کنون ببینند جایی را پیدا نمی کنند. تنها موزه فرش کاشان خانه هایی است که زنان و دختران کاشی، دار قالی را علم کرده اند و پشتش نشسته اند.

از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی ید طولانی در تاسیس موزه های منطقه ای محلی استانی، کشوری و ... دارد و می تواند یکی از این موزه ها را در کاشان به عنوان موزه فرش کاشان تاسیس کند.

با این حال به تازگی در کاشان موزه نقشه فرش در حال راه اندازی است اما این موزه تخصصی بوده و موزه ای نیست که بتوان هنر جهانی فرش کاشان را در آن به رخ گردشگران کشاند.

در این باره، دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه‌اندازی موزه ملی طرح و نقشه فرش در کاشان خبر داد و گفت که بر اساس تفاهمنامه با اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، خانه تاریخی "باکوچی" محل تولد و پرورش شاعره "سپیده کاشانی" که به دانشگاه کاشان واگذار شده، به موزه فرش تبدیل می‌شود.

حمیدرضا مومنیان، گفت: در این موزه نمایشگاه دایمی طرح و نقشه‌های قدیمی فرش، از طراحان و نقاشان سراسر کشور نیز ارایه می‌شود اما تعریف آن به کلی با یک موزه تفاوت دارد و در ایران موزه ای که روند تاریخی فرش کاشان را توضیح دهد نداریم.

سازمان میراث فرهنگی که یکی از وظایف آن حفظ هنر دستی و صنایع دستی می تواند مانند موزه طرح و نقشه فرش کاشان، حداقل بخشی از موزه های محلی یا منطقه ای خود را به معرفی فرش کاشان اختصاص دهد هر چند که این هنر به واسطه شهرت جهانی و جذابیتی که دارد، درخور داشتن یک موزه مستقل است.