توافق استانداری با آموزش و پرورش و شهرداری برای مدارس مسکن مهر

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: هم اکنون 21 مدرسه درحال ساخت است که برای سال تحصیلی جدید این مدارس در سایت های مختلف مسکن مهر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: برای ساخت مدرسه 400 میلیارد تومان اعتبار لازم است که سهم استانداری 60 میلیارد تومان بوده که این مبلغ از سوی استانداری برای تکمیل و یا ساخت مدارس در پروژه های مسکن مهر اختصاص داده شده است.

به گفته ترکی، سایتهای مسکن مهر چند بخش است که برخی از آنها به بافت شهر نزدیک بوده و در نتیجه ساکنان آن با مشکل مراکز آموزشی مواجه نیستند اما در سایت هایی که با شهرها فاصله دارند باید مدرسه سازی انجام شود.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران در ادامه تصریح کرد: برای ساخت مدارس مسکن مهر، استانداری نمی تواند به تنهایی وارد این موضوع شود و به همین منظور توافقات لازم با آموزش و پرورش ، شهرداری و خیرین مدرسه ساز صورت گرفته که به صورت مشارکتی مدرسه سازی انجام شود.

