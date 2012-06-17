به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم سالروز سید شهدای انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفای حضرت امام خمینی(ره) افزود: خون شهدا همیشه پاسدار و احیاگر انقلاب بوده است و هم‌اکنون نیز شاهد ثمره خون شهدا در کشور هستیم.

وی ادامه داد: حادثه 7 تیر سال 1360 اقتدار، استحکام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان را نشان داد و این حادثه نقطه قوتی بود که امام (ره) فرمودند: که بهشتی یک ملت بود.

حسینی افزود: گناه شهیدان هفتم تیر فقط در خدمتگذاری به مردم و ملت بود که منافقان کوردل نتوانستند این افراد را تحمل کنند.

حسینی افزود: سازمان صدا و سیما با همکاری قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندان در راستای تبیین افکار شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی(ره) را در برنامه‎های خود گنجانده‎ است و در برنامه‎ریزی‎های انجام شده مراسم این شهدای بزرگ انقلاب هفتم تیرماه برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در مراسم سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی(ره) و یکی از محققین و نویسندگان جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی خواهد پرداخت و در این برنامه نیز بسته‎های فرهنگی توزیع خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، افزود: ایستگاه‎های احسان، پیاده‌روی، کوه‌پیمایی قضات و اقشار مختلف مردم، نمایشگاهی از عکس و آثار دکتر بهشتی در جهت تبیین روح بلند و افکار این شهید برپا خواهد شد.

حسینی افزود: باید در تلاش باشیم تا افکار و اندیشه‌ها و آثار این شهید را به جوانان و نسل امروز انتقال دهیم و از این ایام حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.