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۲۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

حسینی:

سی‌دی‌های شیفتگان امام همزمان با 7 تیر در زنجان تهیه می شود

سی‌دی‌های شیفتگان امام همزمان با 7 تیر در زنجان تهیه می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به برنامه‎‌های هفتم تیر گفت: در این ایام سی‌دی‌های شیفتگان امام، تهیه خواهد شد که در این راستا نیز شهرداری فضاسازی‎های متناسب با این روز را انجام خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی ظهر یکشنبه  در اولین جلسه ستاد برگزاری مراسم سالروز سید شهدای انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفای حضرت امام خمینی(ره) افزود:  خون شهدا همیشه پاسدار و احیاگر انقلاب بوده است و هم‌اکنون نیز شاهد ثمره خون شهدا در کشور هستیم.

وی ادامه داد: حادثه 7 تیر سال 1360 اقتدار، استحکام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان را نشان داد و این حادثه نقطه قوتی بود که امام (ره) فرمودند: که بهشتی یک ملت بود.

 حسینی افزود: گناه شهیدان هفتم تیر فقط در خدمتگذاری به مردم و ملت بود که منافقان کوردل نتوانستند این افراد را تحمل کنند.

حسینی افزود: سازمان صدا و سیما با همکاری قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندان در راستای تبیین افکار شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی(ره) را در برنامه‎های خود گنجانده‎ است و در برنامه‎ریزی‎های انجام شده مراسم این شهدای بزرگ انقلاب هفتم تیرماه برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در مراسم سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی(ره) و یکی از محققین و نویسندگان جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی خواهد پرداخت و در این برنامه نیز بسته‎های فرهنگی توزیع خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، افزود: ایستگاه‎های احسان، پیاده‌روی، کوه‌پیمایی قضات و اقشار مختلف مردم، نمایشگاهی از عکس و آثار دکتر بهشتی در جهت تبیین روح بلند و افکار این شهید برپا خواهد شد.

حسینی افزود: باید در تلاش باشیم تا افکار و اندیشه‌ها و آثار این شهید را به جوانان و نسل امروز انتقال دهیم و از این ایام حداکثر بهره‌گیری را داشته باشیم.

کد مطلب 1628808

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