راه اندازی بخش توانبخشی قلبی ریوی در بیمارستان مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد رئیس السادات روز یکشنبه در مراسم افتتاح بخش توانبخشی قلبی - ریوی و بیماریهای مزمن بیمارستان شهید مدرس افزود: این بخش اولین بخش آموزشی درمانی و توانبخشی قلبی ریوی و بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و بحث توانبخشی به عنوان حلقه مفقوده پیشگیری و درمانهای جراحی و غیر جراحی مطرح است.

رئیس بخش توانبخشی قلبی ریوی و بیماریهای مزمن بیمارستان شهید مدرس افزود: یکی از کمبودهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود یک بخش توانبخشی قلبی جهت ادامه درمان برخی بیماران بود که با راه‌اندازی بخش توانبخشی قلبی ریوی و بیماریهای مزمن این کاستی نیز برطرف شد.

رئیس السادات در ادامه گفت: بیمارستان مدرس تنها بیمارستان دانشگاهی شمال غرب تهران است که بزرگترین درمان جراحی قلب و عروق در آن انجام می‌شود و راه اندازی بخش توانبخشی قلبی ریوی و بیماریهای مزمن در آن بیش از سایر مراکز احساس می‌شد.

وی در ادامه گفت: از پنج سال قبل قرار شد که بر اساس برنامه راهبردی طب فیزیکی و توانبخشی آموزش دستیاری این رشته با توانبخشی بیماران همراه شود و بدین ترتیب مقدمات تاسیس این بخش فراهم شد. توانستیم با نگارش یک پروپوزال منابع وزارت بهداشت را به تاسیس این بخش سوق دهیم.

رئیس السادات افزود: اقبال عمومی به خدمات غیرجراحی خوب بوده است به گونه‌ای که یک پنجم تا یک ششم بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی بیمارستان شهید مدرس را مبتلایان به عوارض طب فیزیکی و توانبخشی تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: بیشترین مراجعه کننده به بخش توانبخشی قلبی ریوی و بیماریهای مزمن را بیمارانی تشکیل می‌دهند که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند یا به عوارض داخلی دچار هستند و حتی به بیماران اورولوژی نیز خدمات ارائه می‌دهیم. این نشان دهنده آن است که خدمات طب فیزیکی قابل ارائه به سایر رشته‌ها نیز است.

معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان شهید مدرس تاکید کرد: بیماران پس از سکته‌های قلبی، پس از اعمال جراحی قلب مانند عمل قلب باز، تعویض دریچه و پیوند قلب به این بخش ارجاع داده می‌شوند.

رئیس السادات گفت: در آینده‌ای نزدیک قرار است عمل پیوند قلب و ریه در بیمارستان شهید مدرس انجام شود و این کار می‌تواند به بهبود پیامدهای جراحی قلب کمک کند.