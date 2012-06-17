سازمانها و نهادهای شیراز در حد وظایف خود فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زحمتکش بعد از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز، گفت: برخی از سخنان مدیران دستگاه ها و سازمانهای این شهر متناسب با محدوده عملکرد آنان نیست و این موضوع جای نگرانی و تداخل دارد.

وی با اشاره به موضع کرایه تاکسی تلفنی های شهر شیراز افزود: نظارت بر وضعیت تاکسی تلفنیها بر عهده شهرداری و سازمانهای وابسطه است و قرار نیست ارگانی دیگر نظارت بر این گروه را بر عهده داشته باشد.

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: هرکس باید متناسب با وظایف خود فعالیت کند و در این راستا وظیفه ارگانی مثل مجمع امور صنفی باید ارایه قانونی پروانه کسب به مغازه هایی باشد که مجوز ساخت خود را از شهرداری دریافت کرده باشند.

مصوبات عمرانی پیوست فرهنگی داشته باشد

در ادامه جلسه عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز با اشاره به وضعیت فرهنگی شهر شیراز، گفت: مباحث عمرانی در شهر شیراز پیشرفت های خوبی داشته اما باید توجه کنیم که مباحث عمرانی با پیوست فرهنگی و اجتماعی همراه باشد.

زین العابدین عرب تاکید کرد: رفع مشکلات ترافیکی با احداث تقاطع های مختلف جای تقدیر و تشکر دارد اما باید در کنار این تقاطع ها به فکر ساخت پل های عابر پیاده نیز باشیم.