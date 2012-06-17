دامداران همکاری لازم را در خصوص مبارزه با تب برفکی انجام دهند

دکتر بهراد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیر دام است که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده های دامی محسوب می شود.

وی گفت: این بیماری سبب کاهش شدید تولید دام شده و نقش اساسی در تجارت دام و فراورده های خام دارد.

دکتر زندیه تصریح کرد: تقریباً تمامی دام های زوج سم از جمله گونه های نشخوارکنندگان اهلی نظیر گاو ، گاومیش ، گوسفند و بز مورد هدف ویروس عامل بیماری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: شدت واگیری در دامهای حساس بسیار بالا،100درصد بوده ولی میزان مرگ و میر پائین و عمدتاً دام های جوان را در برمی گیرد.

زندیه با تاکید بر همکاری همه جانبه دامداران دراجرای این طرح در سطح استان افزود: این بیماری مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه دامی و تولیدات دامی و اولین بیماری دامی جدول مبارزه با بیماریهای دام در کشور محسوب می شود.

گوشت مورد نیاز ملکان از مراغه تامین می شود

دکتربهراد زندیه همچنین ضمن اشاره به اقدامات پیش گیرانه اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در شیوع این بیماری گفت: در راستای سیاست های سازمان دامپزشکی کشور نسبت به پلمپ وتجهیز و مدرنیزه سازی کشتارگاه های سنتی در شهرستان ملکان یک کشتارگاه سنتی پلمپ شد.

وی با بیان این مطلب افزود: برای تامین گوشت مورد نیاز مردم این شهرستان در حال حاضر از ظرفیت های شهرستان مراغه استفاده می شود.

دکتر زندیه با اشاره به آغاز فصل گرما گفت: بیرون خوابی یکی از عوامل شیوع بیماری انسانی در اثر گزش حشرات ناقل بیماری های حیوانی بوده و برای پیش گیری از آن استفاده از توری و پشه بند ضروری است.