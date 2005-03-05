روزنامه الراي العام : آذربايجان سرپل حمله نظامي احتمالي آمريكا عليه ايران خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الراي العام كويت نوشت : آيا آذربايجان سر پل جنگ احتمالي آمريكا عليه ايران خواهد شد.



اين روزنامه نوشت : ديدگاه ها و نظرات ضدو نقيضي در محافل روسي درباره حقيقت نيت ها وتصميم هاي آمريكا در قبال ايران كه توافقنامه بازگرداندن پسماند سوخت هسته اي از نيروگاه بوشهر را به روسيه امضا كرد، وجود دارد.



درحاليكه گروهي ازتحليلگران معتقدند واشنگتن هرگز وارد ماجراجويي نظامي جديد درمنطقه خاورميانه و حمله نظامي به تهران نخواهد شد گروهي ديگر با استناد به منابع خود در آذربايجان بر اين باورند كه تعهدات روسيه به آمريكا مبني بر عدم تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي هرگز دولت بوش را از طرح هايي براي سرنگوني رژيم ايران از طريق عمليات نظامي كه از خاك آذربايجان منصرف نخواهد كرد.



بر اساس گفته اين منابع نشست ولاديمير پوتين و جرج دبليو بوش رئيسان جمهوري روسيه و آمريكا در براتيسلاوا به جدل و مناقشه روسيه و آمريكا درباره ماهيت برنامه هسته اي ايران پايان نداد.



به گفته اين منابع موافقت مسكو پس از وقت كشي طولاني روس ها براي مجهز كردن نيروگاه بوشهر به سوخت هسته اي آغاز شمارش معكوس به سوي اجراي طرح حمله به ايران است .

با استناد به آن دسته از رسانه هاي آذربايجان كه نزديك به دولت الهام علي اف رئيس جمهور اين كشور است، آمريكا طرح حمله به ايران و نابودي تاسيسات هسته اي براي رسيدن به مرحله تغيير نظام دنبال مي كند كه بر اساس اين طرح خاك آذربايجان به عنوان پلي براي عبور نظاميان آمريكايي در عرض كمتر از سه هفته مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



منابع به اين اشاره كردند كه وزارت دفاع " پنتاگون" متقاعد شده است كه ايران تا آغاز سال آينده ميلادي به سلاح هسته اي دست پيدا خواهد كرد و شمار موشك هاي ايراني كه قادر به حمل كلاهك هاي هسته اي باشد در سال 2008 چند برابر خواهد شد.



يك روزنامه روسي به نقل از منابع آذربايجاني مي نويسد : الهام علي اف با استقرار نظاميان آمريكايي در خاك كشورش براي حمايت آن در مقابل تجاوز خارجي كه منبع آن را مشخص نكرده، موافقت كرده است كه اين اظهارات فرضيه اينكه آمريكا عملا براي اقدام نظامي عليه ايران آماده مي شود را تقويت مي كند.



دولت آمريكا دولت كنوني آذربايجان را هم پيمان قطعي خود مي داند و دولت بوش تعهد داده است كه طرح خط لوله نفتي را از بندر باكو با بندر جيهان تركيه از طريق گرجستان با دور زدن اراضي روسيه راه اندازي كند، و اين طرحي است كه روسيه با آن مخالف است زيرا باعث سرازير شدن درآمدهاي انتقال نفت به گرجستان مي شود كه با روسيه به دشمني برخاسته وخواستار خروج نيروهاي روسيه از خاك خود وتخليه دو پايگاه است كه تفليس تلاش مي كند آنها را به آمريكا اجاره دهد ،آمريكايي كه در حال حاضر دو هزار كارشناس نظامي و آموزش دهنده را در ميان نيروهاي مسلح گرجستان در پايگاه هاي نزديك به تفليس پراكنده كرده است .



الراي العام نوشت : روابط استراتژيك رژيم هاي باكو و تفليس با واشنگتن و دستيابي آنها به كمك هاي نظامي و وامهاي آسان و هداياي مالي فرضيه اينكه آذربايجان و گرجستان ممكن است به سرپل عمليات نظامي احتمالي آمريكا بر ضد ايران تبديل شود،را تقويت مي كند.



باكو تهران را به دادن كمك هاي نظامي به ارمنستان و حمايت از گروه هاي اسلامگرا در آذربايجان متهم كرده است باكو مدعي است دولت ايران از ارمنستاني حمايت مي كند كه با آذربايجان در مورد منطقه قره باغ اختلاف دارد ارمنستان نيز بخش زيادي از اراضي آذربايجان را براي جلوگيري از الحاق قره باغ به آذربايجان اشغال كرده است و ارمنستان با خارج كردن نيروهايش از خاك آذربايجان بدون ضمانت اينكه باكو از منطقه قره باغ حمايت كند، مخالفت كرده است.



الراي العام نوشت : باكو با پيشنهاد تهران براي تشكيل سازمان امنيتي منطقه اي شامل ايران، تركيه و دولت هاي جنوب قفقاز (شامل آذربايجان ، ارمنستان و گرجستان ) مخالفت كرده است، آذربايجان بارها از زبان رئيس جمهور خود گفته است هرگز وارد پيمان هاي منطقه اي نخواهد شد زيرا خواهان پيوستن به سازمان هاي اروپايي وپيمان ناتو است.



اين روزنامه در پايان نوشت : با اينكه طرفداران فرضيه جنگ آمريكا عليه ايران از خاك آذربايجان و گرجستان زماني ولوتقريبي را براي اين حمله تخمين نمي زنند اما معتقدند عمليات نظامي محدود يا گسترده تا پيش از راه اندازي و شروع بكار نيروگاه هسته اي بوشهر يعني پيش از ورود سوخت هسته اي از روسيه به تهران آغاز خواهد شد.