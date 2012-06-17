به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از 16 پروژه مصوبات هیئت دولت در دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: این دانشگاه جزو قدیمی ترین دانشگاه های کشور است و انتظاری که از آن داریم از برخی دیگر از دانشگاه ها نداریم.

متکان افزود: بر این اساس توجه به دانشگاه شهید چمران با توجه به سابقه درخشان و حضوری که فعالانه در حماسه هشت سال دفاع مقدس داشته ضروری است.



وی در ادامه با اشاره به عنایت دولت به حوزه علم و پژوهش اضافه کرد: بودجه دانشگاه های استان خوزستان شامل پنج دانشگاه چمران‏ جندی شاپور دزفول، بهبهان، رامین اهواز و علوم و فنون خرمشهر به طور متوسط 71 درصد رشد یافته اما این رشد در آموزش عالی بیش از 2.5 برابر سالهای گذشته بوده است.



متکان گفت: بودجه دانشگاه های استان از 480 میلیارد ریال در سال 90 به 680 میلیارد ریال در سال 91 رسیده و این نشان دهنده نگاه ویژه دولت و نظام به حوزه دانشگاه های کشور است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز یک دانشگاه مادر است اگر چه خروجیهای علمی و پژوهشی خوبی داشته اما تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی آن اندک است و باید افزایش یابند.



معاون اداری‏ مالی و‏ مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: در این خصوص از تمامی اساتید می خواهیم که به کمک دانشگاه بیایند تا هر چه سریعتر این دانشگاه بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.