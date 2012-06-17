به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران یگان امداد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو پژو پارس خاکستری مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

ماموران در بازرسی از داخل خودرو پژو مقدار بیش از 2 کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین را کشف و ضبط کردند که بلافاصله راننده خودرو نیز دستگیر شد.



متهم به همراه مواد مکشوفه جهت بررسی و تکمیل تحقیقات به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان دلالت شد.



هوشیاری مالباخته دست کیف قاپ را رو کرد



در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک فقره سرقت و کیف قاپی در یکی از خیابان های اصلی شهر، تحقیقات در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.



ماموران با حضور در محل وقوع در بررسی های اولیه دریافتند در حالی که راننده داخل خودرو نشسته بوده، شخصی ناشناس از غفلت راننده خودرو وارد خودرو شده و کیف همسر وی را که حاوی تلفن همراه، وجه نقد، مدارک، عابر بانک و.. بوده است را سرقت و از محل متواری شده است.



در ادامه مالباخته سارق را حین تردد در یکی از خیابان های شهر رویت و با هوشیاری مخفیگاه وی را شناسایی کرد.

در پی دریافت خبری مبنی بر یک واژگونی منجر به فوت در محور دلیجان به سلفچگان بلافاصله ماموران جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.



ماموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو سمند به رانندگی فردی به هویت مهدی-س و سرنشینی سه نفر از مسیر منحرف و واژگون شده است.



در ادامه راننده خودرو در این حادثه به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرده و سه سرنشین دیگر نیز مصدوم و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند که در نهایت یکی از سرنشینان بر روی تخت بیمارستان جان باخت.