  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۵

رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا در گفتگو با "مهر " خبر داد:

حضور گشتهاي مخفي پليس براي شناسايي قاچاقچيان مواد مخدر در ايام نوروز

فرمانده مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا از حضور پليس مخفي در ايام نوروز در سطح كشور به منظور شناسايي و پاكسازي قاچاقچيان و معتادان تابلو خبر داد .

سردار مهدي ابويي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرضمن اشاره به  اين مطلب تاكيد كرد :  به منظورايجاد امنيت خاطر هموطنان در ايام نوروز، علاوه برتلاش در جمع آوري  قاچاقچيان و معتادان تابلو وولگرد توسط نيروهاي آماده نيروي انتظامي ، از دادستاني كل كشوردرخواست مي كنيم ازدادن مرخصي به اين دسته  افراد كه درزندان ها به سرمي برند نيز  خودداري به عمل آورند . 

وي  درادامه برنامه هاي درنظر گرفته شده نيروي انتظامي  درايام تعطيلات نوروزي را  اعلام هشدار به كليه واحدهاي مبارزه بامواد مخدرناجا درسراسر كشور ، اجراي اقدامات اطلاعاتي و همچنين وجود گشت هاي مخفي براي اين اوقات خواند وتاكيد كرد :  نيروي انتظامي همچنين اقدامات خاص جمع آوري و جلوگيري از فعاليت  قاچاقچيان را در شهرهاي بزرگ به عنوان برنامه اصلي دردست اقدام دارد .

وي علت اين حساسيت ناجا را بخصوص دراين ايام  احتمال سو استفاده قاچاقچيان مواد مخدر از ايام تعطيلات و  مسافرت هاي بين شهري مسافران نوروزي دانست و گفت  : اين افراد اغلب تلاش مي كنند در چنين شرايطي به مبادله و انتقال مواد اقدام كنند كه هوشياري ماموران انتظامي در اين شرايط و جلوگيري از اعمال اين گونه افراد مي تواند موجب كاهش انتقال مواد دركشور شود .

سردار مهدي ابويي همچنين عنوان داشت : طي سه سال گذشته اقدامات خوبي در راستاي جلوگيري از سو استفاده اين افراد در ايام عيد  انجام شده و اطمينان مي دهيم امسال نيز از حضوراين افراد در سطح اجتماع و سواستفاده آنان جلوگيري شود . 

کد خبر 162892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها