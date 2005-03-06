حضور گشتهاي مخفي پليس براي شناسايي قاچاقچيان مواد مخدر در ايام نوروز

سردار مهدي ابويي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرضمن اشاره به اين مطلب تاكيد كرد : به منظورايجاد امنيت خاطر هموطنان در ايام نوروز، علاوه برتلاش در جمع آوري قاچاقچيان و معتادان تابلو وولگرد توسط نيروهاي آماده نيروي انتظامي ، از دادستاني كل كشوردرخواست مي كنيم ازدادن مرخصي به اين دسته افراد كه درزندان ها به سرمي برند نيز خودداري به عمل آورند .

وي درادامه برنامه هاي درنظر گرفته شده نيروي انتظامي درايام تعطيلات نوروزي را اعلام هشدار به كليه واحدهاي مبارزه بامواد مخدرناجا درسراسر كشور ، اجراي اقدامات اطلاعاتي و همچنين وجود گشت هاي مخفي براي اين اوقات خواند وتاكيد كرد : نيروي انتظامي همچنين اقدامات خاص جمع آوري و جلوگيري از فعاليت قاچاقچيان را در شهرهاي بزرگ به عنوان برنامه اصلي دردست اقدام دارد .

وي علت اين حساسيت ناجا را بخصوص دراين ايام احتمال سو استفاده قاچاقچيان مواد مخدر از ايام تعطيلات و مسافرت هاي بين شهري مسافران نوروزي دانست و گفت : اين افراد اغلب تلاش مي كنند در چنين شرايطي به مبادله و انتقال مواد اقدام كنند كه هوشياري ماموران انتظامي در اين شرايط و جلوگيري از اعمال اين گونه افراد مي تواند موجب كاهش انتقال مواد دركشور شود .

سردار مهدي ابويي همچنين عنوان داشت : طي سه سال گذشته اقدامات خوبي در راستاي جلوگيري از سو استفاده اين افراد در ايام عيد انجام شده و اطمينان مي دهيم امسال نيز از حضوراين افراد در سطح اجتماع و سواستفاده آنان جلوگيري شود .