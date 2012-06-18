دکتر حسین معصومی با اشاره به اینکه در فصل گرما فعالیت عوامل بیماریهای منتقله از آب و غذا بیشتر می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: امکان انتقال این بیماریها به دنبال مصرف میوه، سبزی و مسافرتها افزایش می‌یابد و لازم است که میوه و سبزیجات قبل از مصرف به خوبی شستشو و ضدعفونی شود.

وی با تاکید بر لزوم حصول اطمینان از سلامت آب آشامیدنی هنگام مصرف آب، افزود: آب شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی سالم و قابل شرب است چرا که این آب کلرزنی شده و تحت نظارت مراکز بهداشتی قرار دارد. نباید از آب چشمه‌ها، رودخانه‌ها و آبهایی که از سلامت آنها اطمینان نیست، استفاده کرد.

رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت به مسافران نیز توصیه کرد که حتما آب بطری شده همراه داشته باشند و گفت: در صورتی که دسترسی به آب بطری شده یا آب سالم بهداشتی وجود نداشته باشد، بهتر است آب را به مدت یک دقیقه جوشانده و پس از خنک شدن، استفاده شود.

معصومی بر لزوم تهیه و مصرف غذای سالم تاکید کرد و افزود: غذا باید به طور کامل پخته شود. غذاهای پخته شده نیز باید در اسرع وقت مصرف شوند. همچنین غذای پخته شده‌ای که مصرف نمی‌‌شود باید در درجه حرارت کمتر از 4 درجه در یخچال نگهداری شود. غذاهای پخته شده که در یخچال نگهداری می‌شوند، زمان مصرف باید به طور کامل گرم شوند. لازم است از تماس غذاهای پخته شده با مواد غذایی خام در یخچال و خارج از یخچال جلوگیری شود. هنگام تهیه غذا دستها به طور مکرر شسته شود و تمام سطوح آشپزخانه تمیز باشند. همچنین باید غذاها از دسترس حشرات، جوندگان و سایر حیوانات محفوظ باشند. برای تهیه غذا نیز از آب سالم استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه اگر فرد به بیماریهای گوارشی از قبیل استفراغ، اسهال یا دل درد مبتلا شد لازم است ابتدا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کند، خاطر نشان کرد:‌ این افراد باید از خود درمانی و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک پرهیز کنند و مایعات فراوان بنوشند. بهترین مایعات برای این افراد آب آشامیدنی سالم، دوغ، چای کم رنگ، آب میوه طبیعی و محلول خوراکی درمان اسهال (ORS) است.

رئیس اداره بیماریهای منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت افزود: بیماریهای منتقله از آب و غذا در هر محلی قابل وقوع است اما امکان بروز این بیماریها در مکانهایی که به لحاظ بهداشتی از سطح پایینی برخوردارند و مردم نیز در رعایت موازین بهداشتی سهل انگاری می‌کنند، بیشتر است.