به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی باقرزاده ظهر روز یکشنبه در همایش فعالان نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان مرکزی در کانون امام خمینی (ره) شهرستان اراک افزود: تا بی سوادن در کشور شناسایی نشوند و اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی به ثبت نرسد نمی توان اقدامات بعدی را انجام داد.



وی با اظهار نارضایتی از کندی روند محو بی سوادی در کشور اظهارداشت: علی‌رغم زحمات آموزش یاران و آموزش وپرورش، روند سواد آموزی رضایت بخش نبوده و باید تلاش کنیم در سال جدید به درصدهای مورد نظر وزارتخانه دست پیدا کنیم و تا رسیدن به نقطه مورد نظر راه طولانی باید طی کنیم.



وی ضمن توصیه به آموزش یاران برای به روز رسانی اطلاعات خود تصریح کرد: دانش و معلومات خود را به روز کنند، با سواد‌آموزی رابطه خود را قطع نکنند چراکه هر فرد در هر جایگاهی که باشد، وظیفه شرعی دارد که برای محو بی سوادی در جامعه تلاش کند.



باقرزاده با شاره به تغییر و تحول در آموزش و پرورش اظهار داشت: نظام تعلیم و تربیت کشور، سالی بسیار سخت و البته شوق انگیز را در پیش رو دارد و به عنوان متولی اصلی نظام تعلیم و تربیت، در حال شکل گرفتن دوران طلایی خود و تحولی عظیم است.



وی با بیان اینکه این تحولات از طریق سند تحول انجام می‌شود گفت: امروز تقریبا هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریم و بالای 99 درصد وارد دوره آموزشی می‌شوند و حدود 10 میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارد.



رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اضافه کرد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی حدود 70 درصد و خروجی از سیستم آموزشی بسیار کمتر بود اما امروز تقریبا هیچ کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود ندارد و 99 درصد از افراد به موقع تحصیل می کنند.



باقرزاده تصریح کرد: محو بی سوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال مورد خواست و تاکید رهبر معظم انقلاب است و ایشان از آموزش و پرورش خواستند تا برای ریشه کنی بی سوادی برنامه طراحی و از همه ظرفیت ها برای تحقق این مهم بهره گیری کند.



گفتنی است در این همایش پرداخت حقوق به موقع آموزش‌یاران، عدم جدیت برخی مدیران مجتمع های آموزشی جهت شناسایی و جذب بی سوادان، عدم استقبال بی سوادان جهت شرکت در کلاس‌های آموزشی به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی، عدم برخورد مناسب مدیران و پرسنل آموزش وپرورش با آموزش‌یاران، عدم تبیین نحوه احتساب بیمه سنوات آموزش‌یاران، سنگین بودن حجم کتب دوره سواد آموزی و سخت بودن سوالات آزمون‌ها، کاهش انگیزه آموزش‌یاران به دلیل مشخص نبودن جایگاه شغلی و... از جمله مشکلات آموزش یاران عنوان شد.



