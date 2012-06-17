به گزارش خبرگزاری مهر، پس از این مرحله، با پایان عملیات اسکن لیزر شهر مکه که برای بخش جلوه های ویژه صحنه های فرار مردم پس از خبر حمله ابرهه مورد نیاز است بازسازی مکه و ساخت و ساز کعبه جدید برای فیلمبرداری صحنه های پایانی فیلم آغاز شد.

فیلمبرداری این فیلم با صحنه های وفات مادر رسول اکرم اسلام، در روستای ابواء، روستایی که پیامبر (ص) در بازگشت از سفر مدینه مادر بزرگوارشان را در آن روستا از دست می دهند و فیلمبرداری صحنه های مربوط به دوران شیرخوارگی و خردسالی در روستای سعدیه ادامه پیدا خواهد کرد.

