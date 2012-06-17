به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک منبع آگاه در حوزه "الموسکی" در قاهره گفت : تاکنون ده هزار و62 نفر از مجموع 38 هزار نفر واجد شرایط در این حوزه رای داده اند.

خبر دیگر اینکه یک پیرمرد 75 ساله در برابر حوزه انتخاباتی مدرسه فاروق عمر در الجیزه از رهگذران می خواست که در رای گیری شرکت کنند.

وی فریاد می زد: قبل از آنکه پشیمان شوید رای بدهید، همانند نسل قبل عمل نکنید شما نسل انقلاب هستید، انقلابتان را تکمیل کنید، همه مصری ها باید رای بدهند، بازماندگان رژیم را انتخاب نکنید و شهیدان را از یاد نبرید.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی سه نفر از هواداران احمد شفیق را که سلاح سرد به همراه داشتند در یکی از حوزه های انتخاباتی استان المنوفیه دستگیر کردند.

خبر دیگر اینکه کمیته عالی انتخابات مصر مهلت انتخابات روز دوم را تا ساعت 9 امشب تمدید کرد.