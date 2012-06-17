حجت‌الاسلام سید محمد باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت گرامیداشت عید مبعث به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ویژه برنامه هایی در شب مبعث در پنج بقعه متبرکه استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در10 شهرستان استان و در هر شهرستان دو بقعه متبرکه مراسم جشن برگزار می شود، افزود: در مرکز استان نیز مراسم جشن عید مبعث در پنج بقعه متبرکه، آستان مقدس امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون(ع) و امامزاده محمد‌عابد(ع) مشهد میقان، امامزاده سلطان‌ احمد(ع)هزاوه، امامزاده شهسواران و امامزاده سنجان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی برگزاری مراسم سخنرانی مداحی و مولودی خوانی را از جمله ویژه برنامه های جشن های عید مبعث در جوار امامزادگان عنوان کرد.