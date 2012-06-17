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۲۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

بیرودیان عنوان کرد:

تمام شهرهای گلستان صاحب شهرک صنعتی شدند/ گنبد محروم از صنایع تبدیلی

تمام شهرهای گلستان صاحب شهرک صنعتی شدند/ گنبد محروم از صنایع تبدیلی

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان گلستان گفت: در تمام شهرهای استان شهرک صنعتی احداث شده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه سرمایه گذاران شهرستان افزود: شهرک صنعتی گنبد نیز در مساحت 100 هکتار احداث شد که تا کنون 117 قرار داد در آن منعقد شده و 24 واحد جدید نیز در شهرک صنعتی راه اندازی خواهد شد.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس نیز گفت: این گردهمایی با هدف حل مشکلات سرمایه گذاران و حمایت از بخش سرمایه گذاری در شهرستان برگزار شده است.

حیدر علی احمدی اظهار داشت: تعامل سرمایه گذاران با مسئولان و نماینده مجلس می تواند راهگشای مسائل پیش روی سرمایه گذاران باشد و زمینه ارتباط موثر را در سطوح ملی و استانی فراهم کند.
 
وی با اشاره به ایجاد شهرک صنعتی مرزی گفت: توسعه واحدهای تولیدی و حل مشکلات تولید اولویت مدیران دستگاههای اجرایی است.
 
عباسی نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ایجاد صنایع تبدیلی در شهرک صنعتی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان گنبد حرف اول را کشاورزی کشور می زند اما از صنعت تبدیلی بخش کشاورزی بر خوردار نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد ستون کشور است گفت: برای رشد سرمایه گذاری حاضر به همکاری با سرمایه گذاران هستیم.
کد مطلب 1628995

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