علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاز نخست خط یک BRT اصفهان از نیمه دوم سال گذشته راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 40 اتوبوس در این مسیر و از پل یزدآباد اصفهان به سمت میدان آزادی سرویس‌دهی به شهروندان را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز دوم این خط از ابتدای سال جاری اضافه کرد: فاز دوم خط یک BRT اصفهان پس از پایان مراحل اجرایی آن به بهره‌برداری می‌رسد و راه‌اندازی 16 ایستگاه برای این فاز در نظر گرفته شده است.

مدیر اجرایی پروژه بی.آر.تی اصفهان تصریح کرد: ترافیک موجود در سطح شهر با راه‌اندازی خطوط BRT کاهش می‌یابد و استفاده از اتوبوس‌های تندور شهری راهکاری برای نجات از ترافیک موجود در سطح شهر است.

وی با بیان اینکه استفاد ه از اتوبوس‌های تندور شهری باید در تمام خیابان‌های موجود در سطح شهر نهادینه شود، ادامه داد: راه‌اندازی خطوط BRT تنها به خیابان‌های عریض و طویل اختصاص ندارد بلکه گسترش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با توسعه این خطوط محقق می‌شود.