به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام نیروی دریایی روسیه مستقر در دریای سیاه ادعاهای مطرح شده درباره انتقال تجهیزات نظامی به سوریه از طریق یک کشتی روسی را رد کرد.

وی در گفتگو با ریانوستی با اشاره به این که کشتی مذکور آماده ترک منطقه است تاکید کرد هیچ نیروی نظامی در این کشتی فعال نبوده و هیچ دستوری مبنی بر عزیمت آن به سمت سواحل سوریه صادر نشده است.

این در حالی است که برخی منابع رسانه ای اوکراین با استناد به رسانه های غربی از جمله سی ان ان مدعی شدند کشتی روسی که در بندر کریمه پهلو گرفته، قصد عزیمت به بندر طرطوس سوریه با هدف ارسال سلاح و مهمات به دولت سوریه را دارد.

پیشتر نیز "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه و "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی ارسال کمک نظامی روسیه به سوریه شده بودند.

با این حال سفیر سوریه در روسیه ضمن تکذیب اظهارات درباره ارسال بالگردهای روسی برای سوریه از نبود جنگ داخلی در کشورش خبر داد.

وی در واکنش به اظهارات کلینتون درباره ارسال بالگرد روسی به سوریه افزود: روسیه بالگردی به سوریه نداده است و سلاحهایی که روسیه به سوریه می دهد مشمول مجازاتها نمی شود، زیرا مربوط به سالهای قبل است.