عرضه اولیه سهام یک شرکت جدید در بازار فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سوادکوهی در آستانه ورود یک شرکت جدید به بازار پایه فرابورس، گفت: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با سرمایه ای بالغ بر 4800 میلیارد ریال و بیش از 60 هزار نفر عضو یکی از بنگاه های تعاونی کشور است که گستره ای از انواع فعالیت های تجاری و بازرگانی را در قالب یک شرکت هولدینگ، مدیریت و اجرا می کند.

مدیرعامل این شرکت تعاونی اظهار داشت: فعالیت این مجموعه اقتصادی در زمینه ورود به بازار سرمایه مستمر بوده به نحوی که در سال 88 شرکت لیزینگ ایرانیان و در سال 89 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان وارد بازار فرابورس شدند.

سوادکوهی با اشاره به مزیت های ورود به بورس و یا فرابورس برای شرکت های فعال این بازار گفت: شفافیت اطلاعات و ارتباط آسان با سهامداران شرکت و همچنین افزایش دارایی و سرمایه سهامداران از جمله مواردی است که همواره به آن توجه ویژه ای شده و در همین راستا قصد داریم تا سومین شرکت زیرمجموعه خود را روانه بازار فرابورس کشور کنیم.

این مقام مسول یادآور شد: شرکت 600 میلیارد ریالی گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان یکی از سودآورترین شرکت های تحت مالکیت تعاونی است که با توجه به نوع و تنوع خدماتی که ارائه می کند از حاشیه سود قابل قبول و ریسک معقولی برخوردار است از همین رو پیشنهاد تقسیم 90 درصدی سود نقدی در مجمع تجار و عرضه سهام در قیمتی مناسب و مورد پسند بازار در همین راستا است.