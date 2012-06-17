آب دامغان تصفیه شده نیست/مسئولان صداقت گفتار داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر: حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح روز یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری شهرستان دامغان طی سالجاری در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان خطاب به مسئولان گفت: چرا وقتی آب شرب مردم تصفیه شده نیست حرف از تصفیه آب می زنیم.

وی افزود: بنده از نزدیک از تصفیه خانه آب دامغان بازدید کردم و بر اساس توضیحات ارائه شده میزان آب تصفیه شده این شهرستان باید 330 لیتر در ثانیه باشد ولی اکنون فقط حدود 50 درصد آب شرب دامغان معادل 130 لیتر در ثانیه تصفیه می شود.

امام جمعه دامغان ضمن تاکید بر اینکه شرکت آب منطقه ای سمنان باید در این راستا پاسخگو باشد، خاطر نشان کرد: مردم دامغان آب تصفیه شده استفاده نمی کنند و بر اساس گزارشات مردمی، آب شرب این شهر همان آب شرب قبلی است.

ترابی تصریح کرد: فقط باید این مطلب را بگویم که همان چند نفری که در محل تصفیه خانه مشغول بکار هستند از آب شرب تصفیه شده استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: باید با مردم صادقانه صحبت کنیم چون مردم ناظر خوبی بر کارها می باشند و از کم و کیف کارها به خوبی مطلع هستند.

امام جمعه دامغان یادآور شد: در حال حاضر آب شرب مردم دامغان دارای رسوب فراوانی است که رسوب سماورهای مردم نشان دهنده این امر است که آب شرب دامغان همان کیفیت قبلی را دارد و هیچگونه تغییری نکرده است.

وی تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است و با اتکا همین مردم امام (ره) توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

ترابی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ولی نعمتان نظام هستند و باید برای خواسته های ایشان احترام قائل شد و با صداقت با آنان رفتار کرد.

به گزارش مهر: تصفیه خانه آب شرب دامغان در روز عید غدیر سال گذشته با حضور مجید نامجو وزیر نیرو، استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان دامغان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت و از آن تاریخ تا کنون مردم دامغان گلایه های فراوانی مبنی بر تصفیه نبودن آب شرب دامغان را بیان می کنند.