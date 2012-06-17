به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری گفت: این آثار مستند با موضوع های تاریخی، طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و .. تولید شده و در ارزیابی های صورت گرفته امتیازات بسیار خوبی دریافت کرده اند.

وی بیان کرد: همچنین در سال گذشته 11 تله فیلم 90 دقیقه ای با موضوع های مختلف در این شبکه به تولید رسید.

رحیمی افزود: امسال هم ساخت فیلم های مستند و دو تله فیلم در دستور کار قرار گرفته است.

مجموعه 26 قسمتی "پد خندق" تولید می شود

مدیرکل صدا سیمای کهگیلویه و بویراحمد تولید مجموعه مستند 26 قسمتی " پد خندق" را از جمله برنامه های در دست تولید این مرکز عنوان کرد و گفت: این مستند 526 دقیقه ای به حماسه "پد خندق" که توسط رزمندگان این استان در دوران دفاع مقدس خلق شد می پردازد.

وی افزود: کلید تولید 120 دقیقه از این مستند که به بازسازی آن واقعه می پردازد، چهارم تیرماه همزمان با سالروز آن حماسه در شهرک سینمایی دفاع مقدس زده می شود.

رحیمی بیان داشت: در این مراسم از مسئولین ارشد سازمان صدا و سیما، استاندار استان، نمایندگان استان در مجلس، خانواده شهدای پد خندق، فرماندهان استان در دفاع مقدس و هنرمندان دعوت به عمل آمده است.

وی یادآور شد: فضای این شهرک سینمای دفاع مقدس همانند پد خندق بازسازی شده و در این اثر به حماسه پد خندق در ابعاد مختلف پرداخته شده است.

آرزوی دیرینه رزمندگان استان به ثمر نشست

وی با بیان اینکه رسالت سنگینی در رابطه با تاریخ دفاع مقدس و حماسه های رزمندگان داریم، اظهار داشت: به تصویر کشیدن این حماسه ها موجب ماندگار شدن و انتقال آنها به نسلهای آینده می شود.

مدیرکل صدا سیمای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: حماسه "پد خندق" پیشانی حماسه های کهگیلویه و بویراحمدیها در دوران دفاع مقدس بود و اینک آرزوی رزمندگان و خانواده های شهدای عملیات پد خندق به ثمر می نشیند.

وی عنوان کرد: در این عملیات رزمندگان این استان تا حد شهادت و اسارت مقاومت کردند و اجازه پیشروی به نیروهای دشمن و تصرف اهواز را ندادند.

شبکه دنا یکی از پربیننده ترین شبکه های استانی است

مدیرکل صدا سیمای استان همچنین شبکه دنا را بر اساس نظر سنجی ها یکی از پر بیننده ترین شبکه ها در بین شبکه های استانی عنوان کرد و گفت: شبکه دنا هم اکنون در میان بخشهایی از مردم استانهای دیگر نیز مخاطب دارد.

رحیمی بیان کرد: علت این موضوع پخش برنامه های جذاب و آیتم های متنوع و با در نظر گرفتن نیازهای مخاطبان شبکه است.

وی با اشاره به 24 ساعته شدن پخش برنامه های این شبکه افزود: این مسئله منجر به افزایش برنامه های تولیدات و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان شده است.

رحیمی معرفی و کمک به توسعه استان را رویکرد برنامه های شبکه دنا عنوان کرد و گفت: در کنار این، بیان مشکلات و پیگیری مطالبات مردم از مجرای صحیح نیز در اولویت برنامه های شبکه قرار دارد.