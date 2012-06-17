محسن کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تمرینات تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: تمرینات ذوب‌آهن در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود و قرار است طی روزهای آینده سایر بازیکنان نیز به تمرینات ما اضافه شوند.

وی ادامه داد: طی روزهای گذشته بسیاری از بازیکنان تیم به تمرینات اضافه شده‌اند و قرار است رجب‌زاده و ماچادو هم به زودی به تمرینات ما اضافه شوند.

سرپرست سپاهان در پاسخ به سئوالی پیرامون جذب دروا‌زه‌بان ذوب‌آهن گفت: ‌ما با همامی برای فصل آینده به توافق رسیده‌ایم اما به دنبال جذب یک مهاجم و یک دروازه‌بان خارجی هم هستیم تا ضعف خود در این دو پست برطرف کنیم.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم که به زودی با این دو بازیکن به توافق برسیم و در صورت تایید رسول کربکندی آنها را جذب کنیم که این دو بازیکن را همراه خود به اردوی ترکیه ببریم.

کرباسچی در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت ایگور کاسترو بیان داشت: قرارداد فصل گذشته این بازیکن سنگین بوده اما با او صحبت داشته ایم و تلاش می کنیم این بازیکن را در تیم نگه داریم.

