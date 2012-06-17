فعالیت 31 کلینیک مددکاری اجتماعی در استان اصفهان

محمود محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کمبود امکانات مالی همیشه از چالش های مهم بهزیستی بوده است، اظهار داشت: 10 هزار خانوار زن سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان از خدمات این نهاد استفاده می‌کنند.

وی افزود: بهبود زندگی، استقلال و خودکفایی از اهداف و برنامه‌های مهم بهزیستی استکه به منظور توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از40گروه هم‌یار اشتغال در این زمینه تشکیل شده، تصریح کرد: بهزیستی استان اصفهان نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد، بودجه ناچیزی داردو خیران باید یاری گر مددجویان باشد.

وی با اشاره به پرهزینه بودن تجهیزات معلولان ادامه داد: مددجویان معلول جسمی و حرکتی برای تأمین تجهیزات خود نیاز به کمک مالی فراوانی دارند که عملاً تأمین آن از عهده بهزیستی خارج است.

محمد زاده افزود: فقط یک‌چهارم نیازهای بهزیستی از طریق اعتبارات تخصیص یافته انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به گام‌های اساسی اورژانس اجتماعی123 در راستای کاهش طلاق اشاره کرد و گفت: بیش از 30 کلینیک مددکاری از سال گذشته در این زمینه فعال شده است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: هم‌اکنون 9 مرکز اورژانس اجتماعی و کاهش طلاق، 30 کلینیک مددکاری اجتماعی در سطح استان اصفهان زیر پوشش معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی بوده و خدمات لازم را دریافت و به مددجویان ارائه دهند.