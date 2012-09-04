کائیدی: رکوردم فوق العاده‌ بود اما نتوانستم طلا بگیرم/هدفم کسب مدالی دیگر است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محسن کائیدی پس از کسب مدال نقره پرتاب وزنه کلاس F34 مسابقات دوومیدانی بازی‌های پارالمپیک لندن در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمام سعی و تلاشم را به کار بستم تا امشب دومین مدال طلایم در این مسابقات را به مردم عزیز کشورم تقدیم کنم و حتی رکورد فوق العاده‌ای در این رقابت داشتم اما ورزشکار مراکشی پرتاب بسیار خوبی داشت و هیچکس فکرش را نمی‌کرد او بتواند چنین پرتابی را از خود به جا بگذارد.

وی افزود: من خیلی تلاش کردم اما واقعا نتوانستم به رکورد این ورزشکار برسم. در تمرینات رکورد 50/12 را بدست آورده بودم اما امشب با تلاش فراوان رکوردم را ارتقا داده و نزدیک به 13 متر پرتاب کردم ولی در نهایت به مدال نقره رسیدیم. البته تلاش مضاعفی می‌کنم تا در رشته دیگری که در این مسابقات شرکت خواهم کرد، مدال طلای دیگری را کسب کنم.

پرتابگر نقره‌ای ایران در مسابقات پرتاب وزنه بازی‌های پارالمپیک 2012 خاطرنشان کرد: هرچند مربیان از عملکردم راضی بودند اما دلم می‌خواست در این رشته هم طلا بگیرم.

این ورزشکار با تقدیر از خانواده‌ خود، رسانه‌ها و تمام کسانی‌که به او در رسیدن به این مدال کمک کردند، اظهار داشت: باید از مصطفی بهرامی مربی‌ام هم تشکر ویژه‌ای داشته باشم. ایشان در این سال‌ها به من کمک زیادی کرد و از رکورد عالی امشب من نیز راضی بود.

کائیدی در پایان دلیل حذف سلمان آب باریکی را تغییر در قوانین برگزاری این رقابت دانست و گفت: قطعا هدفم این است در دیگر رقابت خود در این مسابقات، همانند پرتاب نیزه به راحتی حریفان را پشت سر گذاشته و به مدال طلا برسم. ضمن اینکه با تمرینات فشرده‌ سعی دارم در آینده هم رکوردها و مدال‌های دیگری را برای ورزش ایران به ارمغان آورم.