بازیکن ملی پوش پرسپولیس مصدوم شد/ بازگشت پولادی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان، مهرداد پولادی دو روز پیش در جریان تمرین دچار کشیدگی از ناحیه همسترینگ شد و از ادامه تمرین بازماند.

از آنجا که توسط پزشکان تیم ملی تشخیص داده شد اگر پولادی در دو دیدار آینده تیم ملی بازی نکند، در روند بهبودی او تاثیر مثبت خواهد داشت، با نظر آنها و تصمیم "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی و هماهنگی با باشگاه پرسپولیس، قرار شد پولادی روز پنجشنبه به ایران بازگردد و درمانش را در تهران و زیرنظر باشگاه ادامه دهد.

براساس این گزارش، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن ساعت 20:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه ملک عبدالله دوم امان، برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار با لبنان در هفته چهارم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا آماده می‌کند. این بازی روز سه شنبه 21 شهریورماه در بیروت برگزار خواهد شد.