به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،"حسین الحاج حسن" گفت : ما با توطئه های غرب و اسرائیل روبرو هستیم که هدف آن فروپاشی امت اسلامی برای تامین منافع آنهاست و اگر در داخل امت با این توطئه ها همسویی نشود آنها هرگز موفق به اجرای سناریوهای خود نخواهند شد.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه گفتگوهای ملی لبنان بیان کرد: بررسی موضوع سلاح مقاومت حق برخی است، اما آنها باید راه حل جایگزین را هم مطرح کنند.

الحاج حسن گفت: آیا تضعیف لبنان جایگزین سلاح مقاومت می شود؟ آیا جنوب لبنان در صورتی که افراد مقاومت، رزمندگان و شهدا نبودند، آزاد می شد؟

وی افزود: اگر تلاشهای دیپلماتیک تاثیری داشت باید تاکنون بخش اشغالی روستای الغجر، مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا آزاد می شد.

وزیر کشاورزی لبنان گفت: چه کسی از مشکلات طایفه ای و مذهبی نهایت استفاده را می برد، آیا ما استفاده می کنیم؟ ما طرح و چشم انداز مشخص داریم و نیازی به دامن زدن به مشکلات طایفه ای برای کسب پایگاه مردمی نداریم.

