به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری از سوی داوطلبان است. ثبت نام داوطلبان جذب هیات علمی آغاز شده و تا مدت 15 روز ادامه دارد. 1869 نفر در این دوره جذب می شوند.

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ب ) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزایی

ه) عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان

و) انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)

ز) تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرایط اختصاصی

دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا گواهی دوره فلوشیپ در رشته های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی Ph.D و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه از جمله شرایط ثبت نام است.

حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ویا دوره فلوشیپ 45 سال است .

متقاضیانی که دارای سن بیشتر از 35 سال برای کارشناسان ارشد و 45 سال برای دارندگان دانشنامه تخصصی، فوق تخصصی و یا فلوشیپ و دکتری تخصصی (Ph.D) هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشی، پژوهشی و مدیریتی با تایید هیات ممیزه مرکزی حداکثر تا 5 سال به سقف سنی آنان افزوده خواهد شد بنابراین دانشگاه ها می توانند مدارک این متقاضیان را بصورت مشروط بپذیرند.

ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد ، فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از 3 سال اسارت مشمول محدودیت سنی نیستند.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع است

شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع است و این دسته از افراد می توانند پس از فراغت از تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی بالاتر و انجام یک سال از تعهدات در فراخوان های آتی شرکت کنند. چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D و یا فوق تخصصی و یا فلوشیپ پذبرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

شرکت متعهدین خدمت به دانشگاهها به صورت آموزشی و پژوهشی، پس از گذراندن یکسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است. سایر ضوابط نیز در فراخوان اعلام شده است. دانش آموختگان دانشگاههای وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمایل به شرکت در فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی نیز تابع این بند هستند.

عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع است.

نخبگان می توانند در فراخوان جذب هیات علمی 4 انتخاب داشته باشند

بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که باید دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاهها دارای اولویت هستند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه کنند.

در هر دانشگاه / دانشکده در شرایط مساوی، اولویت استخدام با متقاضیان بومی است و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزوی در گروه معارف اسلامی تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدریس می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت کنند. همچنین اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در صورت استعفای پذیرفته شده می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت کنند و در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت کنند.

متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند. چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می شود.

شرکت در فراخوان دو دانشگاه به یک شرط مجاز خواهد بود

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیکن داوطلب فقط می تواند یکی از دانشگاهها را دانشگاه مادر (تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمان و اهواز) انتخاب کنند و درصورت انتخاب دو دانشگاه اولویت با انتخاب اول خواهد بود.

استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاهها منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاههای ذیربط خواهد بود و استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.

داوطلبان می توانند پس از پر کردن فرم اینترنتی مربوطه و اسکن مدارک خواسته شده، فرمهای 16 گانه را دریافت کرده و پس از تکمیل آنها حداکثر 15 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام اینترنتی به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه یا دانشگاههای مربوطه تحویل و یا از طریق پست ارسال کنند.