به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر شامگاه یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز یک سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری کلانشهر قم گفت: این سیستم بیش از 10 سال طول کشید تا به این مرحله رسیده است.



وی با ذکر نمونه‌ای از سردرگمی ارباب رجوع گفت: این قبیل مشکلات در شهرداری کم نیست و البته ما به شهرداری خرده نمی‌گیریم، به خاطر اینکه بایگانی دستی پرونده‌ها چنین مشکلاتی را به وجود می‌آورد.



به گفته رئیس شورای اسلامی شهر قم در سازمان بهشت معصومه(س) گونی‌های زیادی از پرونده‌ها جمع آوری شده که مشکلاتی ایجاد کرده است.



آتش‌زر بر لزوم بهره‌مندی صحیح در استفاده از این تکنولوژی تاکید کرد و افزود: دقت شود که این سیستم جدید مشکلی برای مردم ایجاد نکند و شهرداری بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه کند.



وی مهمترین دغدغه شورای اسلامی شهر را عمران و آبادانی شهر عنوان کرد و گفت: بعضی ناهماهنگی بین شهرداری و ادارات و نهادهای دیگر وجود داشت که بخشی از آن به سامان رسید اما گاهی اوقات احساس می‌شود به جای اینکه دست ما بگیرند پای ما را می‌کشند.



رئیس شورای اسلامی شهر قم خواستار حمایت بیشتر استاندار و دیگر مسئولان استانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر شد و گفت: ما برادری خودمان را ثابت کرده‌ایم و هر کجا مشکلی که وجود داشت سعی کردیم آن را برطرف کنیم.



آتش‌زر تاکید کرد: بعضی اوقات مشاهده شده که ما هر طور با مسئولان کنار می‌آییم و سر موضوعی با هم تفاهم می‌کنیم، روز بعد اقدامی خلاف آن صورت می‌گیرد.