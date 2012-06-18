به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "امجد ابوستیت" رئیس کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری در پرت سعید اعلام کرد: شمارش آراء در این استان به پایان رسیده است و بر اساس آن احمد شفیق 130 هزار و122 رای و محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت 109 هزار و 768 رای بدست آورده اند.

وی افزود: 253 هزار 467 از مجموع 436 هزار 702 نفر واجد شرایط در انتخابات این استان شرکت کرده اند که آرای صحیح 239 هزار 890 رای بوده است.

بر اساس شمارش آرای 915 حوزه از مجموع 916 حوزه دراستان البحیره محمد مرسی با کسب 906627 رای یعنی به میزان 58 درصد اول است و احمد شفیق با 638233 یعنی به میزان 42 درصد پس از مرسی قرار دارد.

این در حالی است که ستاد انتخاباتی احمد شفیق احتمال داد که وی با کسب 51 درصد برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر شود.